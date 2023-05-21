「香港盃」外交知識賽頒獎 李家超盼教師培育愛國生力軍

李家超說，學習外交知識對建立和鞏固學生對國民身分的認同感和國家意識有重要作用。李又稱，近月他與團隊聯同本港各界領袖，積極出訪世界各地，促進香港在經貿等方面的對外交往與合作，另一方面是要面對面向海外朋友說明本港最新發展，不要錯信別有用心的人，特別是網上流傳的謊言或誤導的影片。

外交部駐港特派員劉光源致辭時向本港青年提出3點希望，分別是做「一國兩制」偉大實踐的生力軍、做人類命運共同體理念的踐行者及勇擔時代責任的追夢人。

「香港盃」由外交部駐港特派員公署、教育局和香港明天更好基金聯合主辦，並與多家傳媒機構包括《明報》協辦。今屆賽事以「國家新征程，香港新篇章，世界新機遇」為主題，共有253間學校、逾6萬名學生報名，打破歷來紀錄。

小學組冠亞季軍分別是英華小學、吳氏宗親總會泰伯紀念學校及保良局志豪小學，荃灣潮州公學則獲最踴躍參與獎。中學組方面，精英賽冠軍是仁濟醫院王華湘中學，亞軍是中華傳道會安柱中學及沙田培英中學，銅獎是拔萃女書院及皇仁書院，其中拔萃女書院柯語思獲最佳台風獎；先鋒賽的冠亞季軍分別是福建中學、廖寶珊紀念書院及中華基督教會馮梁結紀念中學，優異獎由聖保祿學校及趙聿修紀念中學獲得。