理大外13人暴動罪成 戴傳媒頭盔攝記 官指未穿反光衣屬「鼓勵」

13名被告還押至6月初分3日（2日、5日及8日）求情及判刑。被告依次為鄧妙小（案發時16歲，下同）、余柏鏗（20歲）、施銘洋（21歲）、李永賢（23歲）、翟耀瑋（18歲）、陳卓男（20歲）、陳志遠（20歲）、周豐德（20歲）、周家豪（27歲）、洪家穎（24歲）、林煒綸（21歲）、李傑思（18歲）及黃添樂（25歲）。其中鄧妙小案發時未成年，嚴官考慮其年紀，先為她索取教導所報告。

穿黑衣無反光衣 質疑非記者身分出現

李永賢供稱是攝影記者，當日到場拍攝，當時頭戴防火巾、防毒面具和有「PRESS（傳媒）」字樣的頭盔，頸掛記者證，腰間掛着對摺的反光背心。書面裁決稱從現場片段所見，當晚警員沒干擾穿反光背心的記者工作，嚴官質疑被告當時唯獨沒有穿上識別記者身分的反光衣，反而身穿黑衣混入集結人群中拍攝，並非以記者身分出現。嚴官認為，李背囊內的反光衣、頭盔和記者證的作用等同改變外觀造型的替換衣物，而唯一合理推論是他加入了示威者前排防線，與警員對峙。

認為頭盔記者證屬「改變造型」衣物

鄧妙小和林煒綸分別因管有索帶和金屬棒連六角匙，被裁定管有物品意圖摧毁或損壞財產罪成。余柏鏗則因管有雷射筆被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

書面裁決稱，即使被告沒動口或動手做出破壞社會安寧言行，有參與暴動的意圖和行為已是參與暴動，故所有被告以黑色系的裝扮逗留案發現場，加入人群，壯大示威者聲勢，從而支持、鼓勵及或協助其他暴動者做出破壞社會安寧的行為。

【案件編號：DCCC788/2020、DCCC575/2021、DCCC832/2022（已合併）】

（反修例風暴）