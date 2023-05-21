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林定國倡參與公共服務 謝志浩：入司法機構屬「傳統」

【明報專訊】昨日終審法院首席法官張舉能致辭提及，香港社會冀望資深大律師協助填補司法機構的空缺，從而為司法機構增添動力，並鞏固香港的法治。律政司長林定國致辭亦稱，強烈鼓勵資深大律師參與公共服務。謝志浩在典禮後表示，資深大律師加入司法機構可謂「傳統」，歷年不少高等法院法官一職由資深大律師擔任。

謝志浩之妻為區域法院法官謝沈智慧，他昨接受傳媒訪問時被問到會否加入司法機構與妻子成為同事，笑稱「言之尚早」。謝透露，師父是終院常任法官林文瀚及資深大律師陳志海。

陳浩淇對獲委任為資深大律師感到開心，亦感謝終院首席法官對他們4人的信任，並稱往年因為疫情而停辦酒會，今年將復辦酒會以與其餘新獲委的資深大律師一同慶祝。陳浩淇拍照留念期間，其母親陳馮富珍在旁提點他擺好拍照姿勢，不要將手中證書舉得過高。

「升仙」的資深大律師昨須穿長袍及佩戴典禮長假髮。呂世杰庭外表示「得一個感受，就係好熱」。錢孝良則不做訪問。林定國昨於致辭形容對兩人的印象，稱呂精於數學，被人形容為完美主義者及好勝；錢於回覆林的賀函時，提醒兩人曾於某案中分別代表與訟各一方，林笑言最終法官讓他不好過（give a hard time），因該訴訟由錢勝出而他敗陣。

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