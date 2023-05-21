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4大狀「升仙」 張舉能囑發言維護港法制 林定國：非所有人樂見港司法續成功 忽略此形勢者天真

【明報專訊】年度資深大律師委任典禮昨在終審法院舉行，共4人獲委任。終審法院首席法官張舉能致辭強調，資深大律師特別有責任捍衛法治，發言維護香港的法律制度，挺身抵禦任何試圖干預法官執行司法工作的行為。律政司長林定國致辭表示，現實並非所有人樂見本港司法制度繼續取得成功，若忽略這嚴峻形勢則是「天真和危險」。

一人陳馮富珍子 一人區院法官丈夫

獲委任4人包括名單之中唯一專長打刑事案的謝志浩；擅長公法及商業法的陳浩淇；專長民事法及商業法的呂世杰；主打商業和公司訴訟的錢孝良。陳浩淇的母親、世衛前總幹事兼全國政協常委陳馮富珍，以及謝志浩之妻、區域法院法官謝沈智慧昨亦有到場。謝志浩在終院外接受傳媒訪問，被問到對美方促請制裁法官，以及海外律師資格修例等看法，謝表示不便回應。

張舉能致辭時先祝賀4名資深大律師，他稱資深大律師的角色意義重大，在一國兩制下，這項制度伴隨普通法傳統存留至今。他提及鞏固香港法治，強調所有律師特別是資深大律師，都有責任捍衛法治，讓法治不被削弱，亦有責任發言維護本港法律制度，包括司法獨立，抵禦試圖干預法官執行職責的行為。

林定國致辭表示，目前處於歷史當中不尋常、具挑戰的時刻，並非所有人樂見本港司法制度繼續取得成功，若然忽略這嚴峻形勢，他形容為天真和危險。林續稱，外界對司法機構和法律界人士做出不實指控、惡意恐嚇，明顯旨在削弱市民對本港法律及司法制度的信心，阻嚇司法人員和法律界人士履行職責。

林指出，法律界必須一同明確地發聲捍衛法律及司法制度，確保市民不被誤導或對司法制度失去信心，並展示會團結、靈活和堅決面對挑戰。

杜淦堃：不能容忍有大狀因代表客戶捱攻

大律師公會主席杜淦堃致辭提到，美方上周促請制裁香港法官，他重申不能接受並譴責政治干涉，又稱不能容忍有大律師因代表客戶而遭攻擊，引述《基本法》保障市民有權選擇律師。杜稱，需要在維護國家安全和市民基本權利時取得平衡，而市民在合法下享有言論自由。

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