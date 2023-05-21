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「委任區議員」未允不選敗將 麥美娟稱考慮能力專長 選舉後公布名單

【明報專訊】政府提出的區議會改革方案，重新引入委任區議員，將佔全部479席中的179席。民青局長麥美娟昨在有線新聞《有理有得傾》表示，將按以往做法，於選舉後才公布委任名單；至於會否沿用過往不委任落選者的做法，麥未有正面回應，僅強調委任原則是考慮相關者的能力、專長等。政府期望本月底向立法會提交條例草案，暑假前完成立法後展開委任議員、籌備選舉等工作。

來屆區議會將以「442」比例組成，分別是委任、地區委員會界別及地區直選議席，當局近日陸續透露更多相關安排，包括直選參選者需取得分區委員會、防火會及滅罪會各3至6個提名等。為期兩周的意見蒐集期上周二（15日）結束，對於民主黨批評諮詢期太短，政制局長曾國衞和麥美娟在同一節目稱，冀盡快完成修例，讓新一屆區議員明年1月就任。

被問到會在何時委任區議員，麥美娟稱將如以往在選舉後公布委任，但選舉期間同時會進行委任程序，按地區情况物色適合人選。至於政府以往會特別提及不會委任區選落選者，被問到今次會否同一思路，麥僅強調考慮該人的能力、專長和貢獻社區服務的熱誠、是否有心真心實事做服務，亦必須是愛國者。

選舉期間同時進行委任程序

參考現時《區議會條例》，列明委任議員需符合若干條件，包括未喪失選舉投票資格、獲委任前的3年通常在港居住等，但未提落選者能否獲委任為區議員。翻查立法會文件，前政制事務局2003年表明不會委任當屆選舉落選人，時任政制局長林瑞麟2008年回應議員提問亦說，按委任區議員的準則，未有落選者獲委任。

狄志遠：委任選民不支持者 違政治邏輯

新思維立法會議員狄志遠表示，以往政府會按選舉結果調整委任名單，以符合有不同背景的原則，他希望政府沿用做法，並不應委任選舉落選者，認為委任選民不支持的人，其認受將很低，亦有違政治邏輯。

相關字詞﹕委任議員 麥美娟 區議會改制

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