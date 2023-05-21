范鴻齡稱堅守兩底線：優先聘港生 須醫委審批

【明報專訊】醫管局推各項搶人才措施，港府上周二公布擴大的人才清單亦新增醫護及牙醫等醫療專業。被問到各項計劃的審批準則，醫管局主席范鴻齡昨稱，不論局方從什麼地方或計劃引入人手，都會堅守香港醫療「兩條底線」，一是優先聘用本地畢業生，二是申請人必須獲醫務委員會或相關護士機構專業審批，形容醫管局在審批方面「絕不妥協」，不會為搶人才降低或推翻前人所做的事，一定會維持得來不易的國際水平醫療服務。
港府上周二「搶人才」公布擴大人才清單，涵蓋專業由13項大增至51項，首次新增醫護及牙醫等。范鴻齡歡迎相關措施， 認為可協助加快醫護來港簽證程序，當局亦已稱相關者在港執業註冊和專業水準仍須機構制定，醫管局請人時亦不會妥協。
張宇人倡「扭鬆」註冊時間要求
行政會議成員張宇人昨在now節目《大鳴大放》表示，人才清單中醫療類別專才仍須符合在港註冊資格要求，要取得相關註冊時間過長會窒礙人才來港，認為要求人員須註冊沒問題，但要「扭鬆」時間要求。政府前年修例開闢「特別註冊」途徑，容許海外醫生來港執業5年後可免試正式註冊；當局亦正計劃修例引入非本地培訓護士，如工作「一定年期」後表現如令僱主滿意，可免試正式註冊，年期詳情尚待落實。