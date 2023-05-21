范鴻齡稱堅守兩底線：優先聘港生 須醫委審批

港府上周二「搶人才」公布擴大人才清單，涵蓋專業由13項大增至51項，首次新增醫護及牙醫等。范鴻齡歡迎相關措施， 認為可協助加快醫護來港簽證程序，當局亦已稱相關者在港執業註冊和專業水準仍須機構制定，醫管局請人時亦不會妥協。

張宇人倡「扭鬆」註冊時間要求

行政會議成員張宇人昨在now節目《大鳴大放》表示，人才清單中醫療類別專才仍須符合在港註冊資格要求，要取得相關註冊時間過長會窒礙人才來港，認為要求人員須註冊沒問題，但要「扭鬆」時間要求。政府前年修例開闢「特別註冊」途徑，容許海外醫生來港執業5年後可免試正式註冊；當局亦正計劃修例引入非本地培訓護士，如工作「一定年期」後表現如令僱主滿意，可免試正式註冊，年期詳情尚待落實。