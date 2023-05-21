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下月推「度身訂做專科培訓」 招全球醫護來港兩年

【明報專訊】醫管局主席范鴻齡昨表示，本港每千人僅有兩個醫生，比例差不多是全球最低，繼早前赴英搶醫生，醫管局擬下月推「環球醫療人才匯聚計劃」，以度身訂做專科培訓吸引全球醫療年輕專才來港「短期幫手」，包括大灣區以外內地城市如北京、上海等，來港服務一至兩年。醫管局港島東聯網前總監陸志聰認為，如短期醫護的人手比例太多，如食肆大部分員工屬「炒散」，憂影響公院服務質素及欠持續，計劃非長遠良方，形容 「砌夠number（人手）都冇用」。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌歡迎有關計劃，但憂前線缺人下要同時培訓本地及海外醫生會有困難，或分薄照顧病人的時間。

包括大灣區以外內地城市

截至今年1月底的過去12個月，醫管局全職醫生流失率7.2%，范鴻齡昨在商台《政經星期六》稱，局方提供升遷機會、置業貸款等措施挽留人手後 ，以去年3月至今年4月計，流失率微跌至6.9%，護士流失率則維持10.9%。

范說局方從3方向增人手，一是從海外招聘加入醫管局長期服務，早前到英國招聘已發出139份有條件聘書，當中32名已簽約，冀第三季有8至10人來港，下月及未來亦會到澳洲及其他英聯邦地區國家招聘。他形容「唔會等」， 「搶得一個得一個」，會續推不斷有新人輪替來港的「大灣區醫療人才交流計劃」，透露會恒常化該計劃，並冀增交流人數，且下月擬推「環球醫療人才匯聚計劃」（下稱環球計劃）。

稱「雙贏」 減港醫護負擔升來港者地位

范稱港案例多病人多，醫療服務水準達國際水平，故盼藉供可度身訂做高層次培訓吸海外專才來港，認為計劃有助專才培訓後回國或地區時提高專業地位，在港期間又可減輕醫管局員工工作量，是「雙贏」，又說對方只來做一年兩年「唔緊要」，因信會再有其他人申請。

他稱，今次環球計劃會吸納大灣區以外人才，上周醫管局研討大會已向內地省市及外國的代表團提及構思，對方初步反應正面。

范又說，去年流失400個醫生的同時已聘回近500個，編制上人手沒減少，護士則少200個，對比整體3萬護士比例小，形容流失的主要是經驗醫生，局方會邀請同事退休後延任。范盼可請到更多非本地培訓醫生來港，將人均醫生比例提升至2.3或2.5，以提高病人服務水準，醫護亦做得「舒服啲」。

醫局前高層關注「短期人手」比例 憂損質素

陸志聰關注推環球計劃後醫管局內短期醫護人手比例，「只用嚟填補2%至3%人手空缺，定係兩至三成好唔同」， 如屬後者則「搞唔掂」，情况如餐廳大部分員工為「炒散」，作為顧客「都會覺唔好」，擔心影響質素，加上公院多以團隊形式治病人，如人手「換來換去」，共事年期短較難建默契，或令服務欠持續。

他亦認為計劃落地前必須諮詢前線醫護意見，如前線認為無幫助，整體人手縱增，「砌夠number（人手）都冇用」， 估計部分醫生會樂見可有更多機會培訓新人，工作可重獲滿足感，但亦有人擔心缺人下工作已忙碌，要再抽空培訓新人會「百上加斤」。他說，比起只用環球計劃補充人手，更盼局方研究如何利用計劃為本港國際醫療水平形象「做出口碑」 ，吸引人才在計劃完結後繼續留下。

香港護士協會主席謝健強認為，計劃如成功推行可助減輕前線工作量，惟現時應徵醫管局海外招聘的人很少，相信如搶人才須供更多合乎他們發展要素。彭鴻昌慨嘆人手不足下以培訓換人力提供服務是「沒辦法之中的辦法」，惟盼局方不要「嘥力」，盡量吸引人才留港。

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