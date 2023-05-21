2700新冠病人留院 醫局：疫情或續升 稱多屬輕症留醫較短 孔繁毅料4周內平穩

檢測陽性率 兩周升近30百分點

據衛生署《2019冠狀病毒病及流感速遞》（下稱新冠及流感速遞）， 本港在社區檢測中心及社區檢測站核酸檢測新冠陽性比率在過去數周大幅上升，由4月底（4月23日至4月29日）的6.73%升至最新一周（5月7日至5月13日）的35.89%，兩周升近30個百分點。

醫管局月初曾稱，本月8日有2100名新冠病人留醫，范鴻齡稱前日有2700名新冠病人在公立醫院留醫，即兩周內升約28.6%。翻查資料，第五波於去年3月最高峰時曾有約1.16萬人染疫留院。范昨認為，入院人數比第五波高峰時仍較少，今次亦屬輕症居多，平均留院時間4.8日，比以往可長達兩三周短。他又說，經歷第五波疫情後，醫管局和私家醫院協調有改善，將非傳染病病人轉介至私家醫院的機制更順暢，有信心醫管局可應對未來疫情。

據《新冠及流感速遞》，衛生防護中心公共衛生化驗服務處的化驗樣本中，Omicron XBB亞系樣本佔比由4月中（4月9日至4月15日）的約33.1%升至最新一周約49.8%，BA.2亞系佔比過去數周則維持約40%至50%。

孔：長遠需XBB疫苗 盼年底供港

孔繁毅稱，目前mRNA二價新冠疫苗對Omicron BA.2 and BA.5仍有效，惟面對新的XBB.1.16變異病毒株，則需要針對XBB的單價疫苗。路透社報道，目前輝瑞、莫德納及諾瓦瓦克斯藥廠已在研發針對XBB.1.5及相關譜系的疫苗，孔預料年底會有針對XBB的mRNA及滅活疫苗面世，冀屆時可供港。

因應疫情升溫，澳門政府上周三起已調整新冠感染個案的監測機制，昨日起每日公布新增個案數目，以更全面反映社區感染情况。澳門昨新增551例感染，沒有死亡個案。

（新冠疫情）

明報記者

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