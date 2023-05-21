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港聞

港聞二

民動曾宣傳「光復議會」 趙發帖責任推助手

【明報專訊】雖然趙家賢一直以「服務提供者」形容民主動力在初選的角色，但法官翻查帖文證據，發現民動曾以「光復議會」等字眼宣傳初選。自言立場溫和的趙在庭上矢口否認自己是「本土抗爭派」，並將發帖責任推給其助手、前民動總幹事黎敬輝。在趙供述的版本中，黎敬輝出席過大部分初選協調會議，參與收集提名和處理眾籌，在初選工作有一定角色。控方在審訊途中披露黎是「共同串謀者」之一，現已離港。

控方揭3「共謀者」

助手已離港 會議筆記列證據

在「共謀者原則」（co-conspirator rule）下，控方依賴部分被告的言行指控所有人，指他們達成顛覆政權協議。趙家賢作供途中，控方始披露共謀者名單包括黎敬輝、觀塘區議會前主席蔡澤鴻，以及公民黨時任立法會議員郭榮鏗。

根據趙家賢的供辭，黎敬輝處理行政工作細心盡責。由於趙在協調會議遲到早退，多數靠黎聆聽會上討論，將數十名出席者的名單、發言重點等整理成筆記。趙被控後向警方供出數千頁手機資料，黎的會議筆記就被列為控方證據，用來指證被告參與協調。

四度否認撰文 稱非本人立場

趙認沒審查員工用字

據本報統計，趙家賢作供以來，至少4次被問及初選相關帖文和文件措辭。趙一概表示，內容由黎敬輝或其他員工草擬，並非反映其本人立場，他僅沒有履行審查責任。例如一封感謝函形容初選「創出民主運動的壯舉」，趙稱是由民主光譜「無咁保守」的黎敬輝撰寫；民動facebook帖文談及「對抗暴政」，趙說是職員用字錯誤；甚至趙的個人facebook發帖稱「抗爭無退路」，他亦否認自己撰文，而是獲聘管理facebook帳戶、與本土派價值觀相近的太古城居民發帖。

稱另一「共謀者」僅為義工

庭上透露，黎敬輝一度列入控方證人名單，但在47人被起訴逾半年後，黎已離港赴英。雖然被趙家賢多次點名，但黎沒有現身法庭，外界無法得知黎對初選的想法。

此外，被指是「共謀者」的蔡澤鴻曾協助戴耀廷發送九龍東初選協調的資訊，趙表示不會視蔡為組織者，形容蔡是「好幫手的大義工」。

（初選案）

相關字詞﹕共謀者 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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