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港聞

港聞二

趙仍是民主黨員 曾背黨歌證撐一國兩制

【明報專訊】除了是民主動力召集人，趙家賢當時另一身分是民主黨區議員。捲入初選案後，不少被告紛紛退出原本政黨，但從公開資料所見，趙仍是民主黨員。連日聆訊中，趙談及民主黨的篇幅不少，一度背出黨歌歌詞，又稱元老李永達將區諾軒視為「半個仔」。庭上披露，趙原有意角逐立法會「區一」議席，惟民主黨考慮形勢後決定不派代表出選，令這名有13年經驗的區議員「好詫異」。

沒獲薦選立會「好詫異」

趙家賢19歲加入民主黨，是2007年區選最年輕當選「新丁」，後來三度連任太古城區議員。根據趙的說法，民主黨黨歌一句歌詞是「香江終歸於中國，兩制相輔開新天」，顯示該黨支持一國兩制。

由於民主黨提倡與政府合作，深耕細作的區議員會與不同部門溝通，以理順地區工作。趙自言行事溫和務實，是「地區為本」的人。

被咬甩左耳 嘆「深黃」說「抵死」

2019年爆發反修例運動，趙在太古城調停糾紛時被咬甩左耳。趙出庭作供時戴上人工耳殼，道出事件另一面貌，例如有「深黃」居民說他「抵死」，令他不解網上生態，慨嘆遭網絡欺凌。趙又提到，警方曾在港鐵太古站向示威者發射胡椒球彈，網民指控他疏散人群招致警方拘捕，猶如「送人頭」。趙所說版本是示威者曾以路障堵路，警方遂到場執法。

稱反修例僅「政治大勢」

批抗爭派當選改變議政文化

作為泛民第二梯隊的區議員，趙家賢在庭上形容反修例僅是「政治大勢」，批評「本土抗爭派」落區短短數月，就乘着民間的不滿高票當選，改變了議政文化。趙於2020年曾獲民主黨信任，通過角逐區議會（第一）功能界別，有望晉身立法會。

趙憶述李永達妻子、屯門區議會前主席陳樹英曾說「我支持家賢係一個好好嘅議員」，但後來黨內意見認為要支持議席較少的工黨參選，因此趙未能出戰。趙在庭上重提此事時說：「聽落去覺得好詫異。」

綜合庭上證供，趙家賢是4名「從犯證人」之中最早協助警方的一個，而曾由擬不認罪改為認罪的林景楠則是最遲的一個。辯方一度追問趙何時願意擔任控方證人，他基於法律專業保密權拒絕透露，只說曾與警方討論。

鍾錦麟2010年退黨

入新同盟後當選區議員

另一名從犯證人鍾錦麟，和趙家賢一樣19歲加入民主黨。他說民主黨2010年進入中聯辦商討政改，引發范國威退黨創立新民主同盟，鍾跟隨加入新同盟，後來當選區議員。鍾是本案首批表明認罪的被告，曾於高院申請保釋時高呼「大家幫手照顧我太太同個女」。

（初選案）

相關字詞﹕趙家賢 民主黨 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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