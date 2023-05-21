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港聞

港聞二

供述戴「騎劫」初選 趙家賢認存怨憤 曾稱身不由己 辯方質疑淡化參與程度

【明報專訊】在2002年成立的民主動力（下稱民動）昔日是民主派選舉協調組織、本土派眼中的「大台」，2021年1月多人涉組織及參加民主派「35+」初選被捕後，民動同年2月27日宣布解散，翌日47人被控國安法下串謀顛覆國家政權罪，參加者終沒出選延期的立法會選舉，民主派協調亦成絕唱。前民動召集人趙家賢、副召集人鍾錦麟任「從犯證人」作供分別17日和3日，道出民動在初選的角色，控方證人亦已作供完畢。以下為本報總結趙、鍾兩人供辭。

繼區諾軒之後，兩名認罪被告前民動召集人趙家賢和副召集人鍾錦麟，早前亦以控方證人身分供述民動如何組織初選。趙談及從創會召集人接棒，有使命感繼承民動協調民主派出選，戴耀廷2020年初提倡35+計劃，趙不想由戴全盤負責協調而令民動「壽終正寢」，民動遂以「服務提供者」承辦初選。趙知悉初選涉違法後一度稱「身不由己」，直至見到抗爭派「失控」，趙「DQ自己」退出初選。趙言談間不乏批評戴耀廷，並承認心存怨憤，遭辯方質疑淡化自己參與程度。

明報記者 陳家怡 余卓祈

趙家賢由2012年因戴耀廷發起「佔領中環」結識對方說起，稱戴於2018年提出「風雲計劃」尋覓「有志者」出選區議會，與民動協調政黨有衝突。趙強調戴此時在區議會「着手」營造憲制抗爭的概念。趙說，2019年反修例事件的民怨下，民主派陣營於區選大勝，有志者和本土素人當選區議員，主張口號式政治表態，令區議會「標籤化、民粹化、口號式」。趙認為戴「將這形態慢慢注入，然後有機地發展出來」，戴作為「學者、大文豪、大思想家」欲「複製」區議會的成功到立法會。

稱答允前被戴宣揚助辦初選

趙表示，民動於2020年2月始接觸35+，戴和九龍東的區議會主席商討協調立法會選舉，趙應區諾軒邀請列席分享經驗。戴、區於3月召開「立法會過半」記者會，民動為免被排除在外和靠邊站，遂發帖文跟進，趙稱若戴全盤負責協調，民動則「壽終正寢」。趙說戴曾「口輕輕」承諾讓民動全權處理初選，戴又在民動答允承辦前對外宣揚。

趙稱在庭上才首閱戴撰寫的涉案文章，指有違與民動辦初選利民為港的初心，批評戴未有共識之際寫煽動文章，預示民主派否決財案和攬炒，猶如「民主派全港唯一領導人」，趙自言「好火滾」，早知就不承辦初選。趙稱，戴亦在協調文件列明積極運用否決權，傾向本土抗爭派；趙、區其後成功說服戴不要求參選人簽文件，其間參選人對否決權有意見拉扯，有人發起「墨落無悔」聲明施壓。

批戴無共識下寫攬炒文煽動

2020年6月30日國安法生效後，初選被指違法，趙稱身為調解員，只能聽法律系副教授戴耀廷解釋初選合法。趙說，投票日後，戴在7月13日稱不懂大陸法，他方知戴不確定初選是否犯法，翌日獲《蘋果日報》記者提醒，遂首次閱讀戴的「攬炒十步」文章，稱感心寒。戴稱同日提醒參選人不提否決議案，統一口徑，惟抗爭派於15日重申立場，趙自言無實權DQ他們，唯有自我DQ，隨區諾軒退出。

趙稱由初選前及退出後都對戴做法不悅，形容兩人關係好複雜，因不樂見民主陣營「鬼打鬼」才合作；他感遭戴「騎劫」，承認心存怨憤，民動向戴致謝僅「互送高帽」。趙透露，戴於當年9月仍未放棄否決權，形容事情「過咗風眼位」。

稱對戴否決財案「疑中留情」鍾錦麟：初選後趙更不滿戴

另外，鍾錦麟供稱，趙希望民動擔任協調角色，「但係無乜人睬佢」，民動與戴、區會面後，有共識協辦由戴主導的初選。鍾擔憂戴詳述否決財案將添DQ風險，故私下問戴，戴稱着重《基本法》權力，鍾當時「疑中留情」。鍾說保守地認為民主派難以在立法會奪一半議席，戴卻是「超級大好友」。鍾說留意到趙、戴的關係在區選已弄得不快，隨着初選落實，趙對戴更不滿。

（初選案）

相關字詞﹕民主動力 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案 鍾錦麟 趙家賢

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