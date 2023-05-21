新發現6本土植物 涵瀕危「海南薑」 大帽山石澗首見 原被認為海南獨有

嘉道理農場暨植物園植物保育部高級生態學主任、植物標本館長張金龍博士表示，海南薑及山楝在港是十分珍稀的植物，應加強保護，由於本港植物研究已有很長歷史，發現新種機率已非常小，近年新發現本土植物多半是分佈狹窄，個體數量也很少的稀有種，部分被發現時已屬瀕危，需嚴加保護，才能令本地種群延續下去。

海南是否仍有海南薑成疑

2020年底，農場保育部劉金剛博士在大帽山一條石澗中發現一種薑科植物，其植株高0.8米至1米，葉片較香港薑科植物寬，後來查閱資料，確認為海南薑，原被認為是海南獨有植物物種，分佈範圍甚為狹窄。園方表示，海南薑的標本分別採集於1933年和1954年，年代久遠，目前海南是否仍有該種植物成疑問，因此在港發現的種群有重要科學研究和保育價值。今次新發現的「求米草」亦位於大帽山，另一種「短柱絡石」則分佈於山頂附近，數量甚少，種群和被發現的生境皆十分脆弱，需加強調查和保育。

增兩種雀梅藤 原生增至3種

另外，今次新發現本地植物「橢果雀梅藤」及「鈎刺雀梅藤」均在大帽山被發現，令本地原生雀梅藤增至3種。

首現山楝 低地仍見新樹種顯珍貴

至於另一種新發現的本地原生植物山楝，由農場暨植物園的生態學家黃築君於2020年在大埔元墩下發現，樹木排列成羽毛狀的羽狀複葉長約半米，果實呈球形，有如葡萄大小，數十顆排成一串，經鑑定為山楝，屬香港的新紀錄。山楝分佈於華南及東南亞等地，遠至巴布亞新幾內亞和所羅門群島，過去被視為優質木材及有藥用價值，被大量砍伐，數量急速下降，IUCN將其列為無危（Least Concern）級別。

嘉道理農場暨植物園表示，山楝是一種生長於低地、可高達30米的樹種，本港過去發展時低地植物最先被破壞，早年將低地山坡變農田，後來城市發展令大量物種滅絕，不少原生物種局限在剩餘的森林中存活，例如風水林，今次在低地仍可發現新樹種顯得甚為珍貴。

農場植物保育部生態學主任朱慧玲表示，本港有很長的植物研究歷史，一般認為已經研究得比較透徹，但是本港生物多樣性豐富，估計仍有很多本土植物尚未發現。張金龍說，大帽山、馬鞍山及鳳凰山等高山由於地勢險峻，附近植被未被破壞，珍稀植物得以倖存。不過他估計未來發現本土植物的機率會下降，外來種有可能增加，希望社會重視自然保育，令本土物種得到保護。

另錄兩外來種 分別原產美國、非洲

資料顯示，近年發現的入侵植物有100至120種，佔整體接近4%，包括薇甘菊、五爪金龍、三裂葉蟛蜞菊等，由於數量太多，甚至危害生態。今次新發現兩個外來種包括垂果瓜，原產於美國東南部，本港氣候與當地相似，亦適宜生長；另一新發表的外來種卵葉鏈莢豆原產於非洲熱帶地區，首次在本港被確認。以上相關研究報告以〈中國香港植物新記錄〉為題，剛於本月出版的學術刊物《亞熱帶植物科學》發表。

明報記者

（城市保育）