走私2億元魚翅壯陽藥 6人被捕

香港海關4月中鎖定4個由香港往澳門的貨櫃，將資料通報澳門海關，惟貨主主動要求將貨物運回香港。該批報稱載有海味乾貨、藥物、電子產品等雜貨的貨櫃在5月初再抵港，其中兩個貨櫃被發現裝有5噸屬瀕危物種的魚翅，以及壯陽藥、醫治癌症和柏金遜症等藥物，分別市值約2100萬及100萬元。海關及後拘捕負責將貨物運往澳門的34歲男子。

混雜其他貨物 先運澳門再到內地

海關表示，不法分子改變透過虛假申報、直接走私往內地的手法，改將需要許可證的魚翅及藥物混雜在其他貨物，相信貨物偷運至澳門後，會再利用水貨客等方法走私到內地，如成功走私可逃稅超過1700萬元。

另外，海關在本月3日及10日分別搜查兩艘前往馬來西亞遠洋船，兩船合共有31個報稱載有銅和鋁的貨櫃，其中25個貨櫃中藏有舊電子產品，包括舊機頂盒、路由器及汽車零件等，共值1.78億元。海關就3日的案件拘捕1男1女（47歲及33歲），10日的案件則涉及7個本地寄貨人和7個外地的收貨人，其中1男2女（39至53歲）被捕，5名被捕人為寄貨公司、安排付貨公司董事，未涉及回收商。海關指部分收貨人同時涉及兩案，不排除兩案有關連。

遠洋船偷運逾億元舊電子產品

海關指舊電子產品曾為走私到內地的熱門貨物，不法份子今次不惜工本，利用遠洋船偷運電子產品，相信部分產品會被翻新，其餘會被提取有用物料。海關補充，提取過程會產生有害物質及傷害環境，國際對有害廢物轉移受《巴塞爾公約》管制，有害的電子廢物須獲馬來西亞當局同意進口，環保署才會發出出口許可證。

走私21箱和牛 兩內地男被捕

另外，警方及海關前晚（18日）在近本港西面邊界截停可疑快艇，檢獲21箱、共約560公斤的懷疑走私急凍和牛，快艇及和牛共值約190萬元。快艇上兩名35歲及37歲的內地男子涉嫌「非法入境」及「企圖輸出未列艙單貨物」被捕，案件由海關跟進。