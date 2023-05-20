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港聞

港聞二

主動提議綁架橋段 起牀如廁也要匯報

【明報專訊】兩名在澳洲留學的女生墮入假冒官員騙案，先被騙去1200萬元，騙徒再要求二人赴港假扮被綁架，企圖勒索其父母。根據警方提供二人與騙徒的短訊對話，事主事事都要向騙徒報告，連預備去廁所、上飛機、開飛行模式等都要報告；更主動提議綁架片段的拍攝細節，及如何合理化綁架橋段。

短訊對話所見，范姓女生主動提議綁架片段的拍攝細節，例如稱「我們目前準備了水果刀、繩子、黑色塑料袋、銀色膠帶」、「目前設想的是我被反手綁在椅子上面」，又反問在酒店綁架是否不合適。

對話亦顯示，事主事事都要向騙徒報告，「報告，我起牀了」、「報告到達機場」，又以GPS報告位置。對話顯示事主試過半小時沒有回覆，對方立即再傳訊息表示「看到要回覆」、「錄製（綁架）視頻也要留意短訊吧」。

兩名女事主其後向警方講解事件經過，片段昨在記者會上播放。王姓女事主表示，當初接到聲稱由郵局轉駁公安局打來的電話，見到來電顯示與官方電話號碼一樣，沒有留意到來電前有「+」號原來代表號碼可以是假的，亦沒有主動致電官方電話核實，而是直接回撥，結果墮入圈套。王表示，如果對方真是公安或公職人員，而你又有犯罪，對方一定會拘捕你，亦一定會通知家人。

現身說法稱「從小被周圍的人愛着」

范姓女事主稱自己「從小被周圍的人愛着」，輕易相信他人，又向他人分享自己所有感情、情緒、經歷。范形容向騙徒提供「自白書」就是跌入圈套的第一步。根據兩人提供與騙徒的短訊對話，騙徒要求事主撰寫5000字「自清自白報告書」，內容包括「所屬家庭、生活、交友情况陳述」、「此刻對於未來的人生規劃」、「如何防範訊息外泄」、「關於自己的檢討及反思」等。

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