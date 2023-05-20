兩內地生墮電騙寫自白書 自殘演綁架 澳洲赴港配合騙徒「秘密任務」 父母被呃逾1200萬

自白書5000字 騙徒握個人背景

警方前日收到一名內地男子報案，指其在澳洲留學的22歲姓范妹妹懷疑被綁架，更有片段顯示她被人用利刀𠝹傷手臂，而匪徒向其家人索取1400萬元人民幣贖金。男子曾聯絡澳洲執法機關求助，得知其妹來了香港，於是來港報案。西九龍總區重案組隨即接手調查，確認范女周日從機場入境香港，並與另一名內地女子下榻富薈旺角酒店。警方破門進入酒店房，尋回范女，並發現另一名23歲姓王內地女子。范女手臂上有數道傷痕，懷疑被𠝹傷，王女則沒有受傷。警方在房間內找到一把刀及兩條繩。

信對方公安 指犯案須證清白

西九龍總區重案組總督察周振才表示，初步調查相信事件為一宗電話騙案，兩名女生均為受害人。兩人分別於今年3至4月收到自稱內地公安的電話，指兩人涉及洗黑錢案件，並要求兩人將一筆金錢存入指定銀行戶口證明清白。兩女信以為真，以學校要求提供財力證明以保留學位為由，分別要求家人存入230萬澳元（折合約1200萬港元）及60萬元人民幣（折合約70萬港元）到多個戶口，家人亦相信其說法，存入款項。警方指兩女於澳洲讀同一所大學，據悉是商科及經濟相關課程。兩人原本互不相識，直至上機來港前才認識對方。據悉范的家人於內地做生意，於今次事件損失較大；王的家人則在公司打工。

自付機票住宿下榻旺角酒店

其後騙徒稱招攬兩人擔任「特務」，指使兩人從澳洲前往香港會合。兩女需要自行墊支前往香港的機票及住宿費，騙徒聲稱會在完成任務後向兩人歸還相關費用。騙徒又聲稱范父涉及犯罪活動，要求范女假裝自己被綁架，從而引出犯罪團伙背後人物，兩女信以為真，范女更主動獻計綁架細節（見另稿）。據悉范女手上的傷痕由王女造成，酒店房內還有一些針筒，警方相信騙徒的劇本下一步會要求事主以針筒注射「毒藥」入體內。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫相信騙徒要求她們特地來港假扮被綁架，是為了增加「秘密行動」逼真感，以及要她們遠離澳洲的同學朋友。鍾批評涉案匪徒卑鄙無良，游說事主自願傷害身體以增加勒索片段的真實程度。鍾認為本案是電話騙案及虛假綁架案件的「進化版」，騙徒成功令兩名事主一同安排虛假綁架事件，而過往大部分同類事件均是一人操作，曾有人利用番茄醬扮血漬，但今次十分逼真，「真係血漬，唔係假」。鍾表示警方會與內地執法部門合作調查，追緝騙徒，並會聯絡海外執法單位，特別針對海外留學的內地學生，向他們宣揚防騙意識。

警：勿信違法者可將功補過

西九龍總區防止罪案辦公室總督察黃美愉指今次騙案新手法要求寫「自白書」，助騙徒掌握更多資訊，令事主更易跌入圈套，呼籲已經交了「自白書」或正進行「秘密行動」、「特務工作」的人立即停止行動，盡快報警，重申公安機關違法必究，不可能將功補過。