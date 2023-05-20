尊子：暫無意其他平台續畫 未擬因社會環境或壓力離港

尊子昨在商台《在晴朗的一天出發》形容停刊並非「好大嘅事」，不過需要時間習慣不用每天交稿。他表示，過去幾天見到的新聞「如有朋友畫會是好的題材」，例如香港失業率、公務員加人工、公共圖書館下架圖書等。被問及多次遭政府批評其漫畫作品、有何想向政府表達或建議時，尊子笑言「不夠膽建議喎」，認為自己的能力及專長不在於提出建議，而是提出疑問及質疑，「對一些現象會否有另外的角度去看呢？」，而漫畫亦正反映部分市民的看法。

指失業率公務員加薪下架「好題材」

本報早前報道，尊子漫畫停刊消息公布當日，康文署公共圖書館即日下架與其相關的21項書籍。尊子昨日以他為中大手語及聾人研究中心繪畫插畫的書亦遭下架為例，指下架是沒有必要，又提及有其他作者與社會時事無關的書遭下架，「對好多人都是比較意外」，認為社會需警惕及憂慮。

狄志遠函康文署長 促就下架交代

就公共圖書館下架大量材料，新思維立法會議員狄志遠前日向康文署長劉明光發信表示關注，要求署方交代上架書籍的準則及過去5年下架書籍的名稱、數目及原因。狄昨向本報表示，當局不論內容下架同一作者作品不合理，與六四相關的新聞紀錄片亦應保留。