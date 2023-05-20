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消息指人手長缺 議員倡派藥電子化

【明報專訊】東華三院群芳啟智學校宿舍3宗派藥出錯事故，均涉外聘替假護士。消息人士稱，護士人手長期不足，校方已自資聘用替假護士應對，認為已盡力確保照顧質素，對事件感無奈，形容「3個（護士）都唔掂可以點算」。社福界立法會議員狄志遠建議政府短期內增撥資源，提高在院舍工作的吸引力；而在「水漲船高」下，長遠應推動派藥電子化，才能減少人為出錯風險。被問及會否檢視資源協助學校「搶人才」，教育局發言人昨稱會與學校保持聯繫，適時提供支援及協助。

狄志遠表示，院舍護理人員流動性高，部分替假護士工作質素較不穩定，擔心因此增加出錯風險。他認為除了加強培訓前線員工，院友服藥的種類和時間「千變萬化」，認為業界人手在「十個煲三個蓋」下，政府長遠應推動電子化派藥系統，包括修訂藥物派發指引、增撥資源協助院舍設立和保養電子系統，才能提高派藥的效能和準確性。

有公院前線護士表示，由於醫管局晉升機會及薪俸福利較吸引，加上院舍工作或需較具耐性地照顧院友，屬「厭惡性工作」，故大約七八成畢業生選擇到醫管局服務。同時該護士亦稱，留意到有護士已達退休年齡或因照顧小孩等家庭因素，選擇工時較彈性、時薪較高的兼職護理員工作，一般協助派藥、洗傷口和安排覆診等醫療程序；若有機構要求額外工作，例如協助照顧院友清潔，相關工作量較高或令護士卻步。

護協：替假護士資歷一般無異

香港護士協會主席謝健強表示，替假護士資歷一般與醫院護士無異，估計人為錯誤與替假護士不熟習工作環境有關，惟難一概而論，相信只要加強培訓便有助其掌握工作。謝認為業界人手不足屬全港問題，連薪俸福利較好的醫管局都面臨招聘困難，相信局方增加房屋津貼及延長前線人員退休年齡等措施，有助吸納人手。

相關字詞﹕搶人才 東華三院群芳啟智學校

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