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港聞二

Amina涉擲物毁車 辯方質疑逾10警搜屋 與控罪嚴重性不合比例

【明報專訊】終審法院非常任法官包致金的侄女Amina Mariam Bokhary，涉去年12月將花盆和膠盒等從跑馬地寓所擲下，致私家車受損，案件昨在東區裁判法院踏入第三天審訊。辯方結案陳辭稱，本案源於住宅高空擲物，現場不是鬧市街頭，警方卻出動逾10名警員搜查Amina的寓所，質疑只是「展示警力」（a show of force），與控罪嚴重性不合比例。案件押後至7月6日裁決。

辯方稱屋苑有外牆剝落

車主：沒見過石屎掉停車場

被告Amina被控刑事損壞等3罪，涉毁壞兩架私家車的擋風玻璃。其中一名車主林志堅供稱，當日收到保安通知，得知車輛在停車場受損。辯方外籍大律師蘇明哲（Giles Surman）盤問時稱，涉事屋苑有天花損毁、外牆石屎剝落情况。林同意說法，但稱沒見過石屎掉落停車場。

庭上讀出「承認事實」，指警方去年12月上門拘捕被告，並將停車場內檢取的花盆碎片送往政府化驗所。化驗報告顯示碎片可能來自被告寓所的花盆。裁判官王證瑜裁定被告控罪表證成立，她選擇不自辯，亦不傳召證人，由辯方結案陳辭。

辯方表示，本案沒有直接證據證明被告從寓所擲物，僅依賴環境證供舉證，而事件源於凌晨時分有物品在私人屋苑掉落，警方出動逾10名便衣和軍裝警員搜查被告的單位，更派衝鋒隊候命，「為何警方要突擊搜查私人寓所？警方在做什麼？」辯方亦質疑警員沒有在警誡下查問被告，只想被告招認。

辯方提到，警方向菲傭Castillon Pacita Bandiola提供機票和住宿，讓她來港作供頂證被告，明顯是浪費納稅人金錢，影響其證供可信性。至於鄰居的家傭Gorospe Lorilyn Chavaria供稱聽到Amina高聲尖叫，辯方質疑沒有經過專業的聲音鑑定，說法不可靠。

【案件編號：ESCC2524/22】

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