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港聞

港聞二

涉狎孕婦 警稱被打到跪非因做錯 質疑事主夫婦設局 無要錢屬「騙徒伎倆」

【明報專訊】警方高級督察前年涉嫌在尖沙嘴某商場店舖內非禮懷孕店員，被指事後提出以百萬元和解，被控非禮及妨礙司法公正兩罪，案件昨在九龍城法院續審。被告續自辯稱，事主報稱遭非禮的經過全屬「做戲」，形容她演技精湛得「可以去藝員訓練班度train」，目的是想「屈錢」，而她最終無要錢，只是「騙徒嘅伎倆」。他又稱，當日事主丈夫到場後對他施用暴力，包括「叉頸」，「我跪低唔係做錯，係畀人打到跪低呀」。

稱遭非禮應嗌救命非溫柔叫喊

34歲被告李卓賢稱2021年11月23日案發當日，事主X在店內與他對話期間透露有意離職，說「阿哥（被告）唔係唔幫我呀？」並示意進入休息間詳談。被告因討厭「講錢」，沒多理會X，X遂「表情豐富」地扁嘴。被告「妖」了一聲，X繼而伸手擋住他，又嬌嗲地說「做咩呀？」被告再撥了一下，X就不斷說「喂！喂呀！」他認為正常遭非禮理應「嗌救命」，而非如此溫柔叫喊，又指X一心想「屈錢」。

被告稱因去路被擋便跨上櫈子，X着他下來。他一度語帶激動地說：「如果冇『擒』上櫈點會話落返嚟啊？老屈都唔係咁玩。」被告續稱，X的丈夫Y入內後便對他破口大罵，繼而把隨身物品扔落地，「好似想打交咁款」，質疑夫婦倆對他「有misunderstanding（誤解），甚至setup（設局）」。至於為何稱「你要拉我隨時拉到」，他解釋店舖有齊其個人資料，且警方的拘捕行動不必定在事發即日內發生，「7．21拉人都之後先拉啦」。

指戶口僅40萬 付百萬說說而已

被告說見Y暴力升級，更對他「叉頸」，遂提出以「一球」賠錢了事，以及就曾推撞X一事跟Y道歉。被告強調他只想逃出險境，又得知事主夫婦財困，故「投其所好」提出可養育二人的兒子。他稱自己戶口只有40萬元，根本無可能交出100萬元，僅說說而已。

口供無記錄遭弄傷

稱有說但同袍處理不當

控方盤問時質疑被告與X的關係無因政見受影響，被告回應X演技精湛，他當時「當局者迷」，事後回看二人的WhatsApp對話紀錄，才覺得X「好多都係為錢」。被告又稱遭Y弄傷，惟在警署錄取口供時無提及，他解釋有跟總督察說過，但對方處理不當，加上自己與X份屬朋友，「想畀佢諗清楚係咪繼續屈落去」。

控方另指被告的幼女案發時不足一歲，被告卻寧願花兩小時流連店內，而不回家照顧妻女。被告重申此非他的本意，是X不斷說營業額不足，要求他留下，他為幫朋友而留下消費過千元。裁判官梁雅忻此時問為何他買完貨品仍不離開，被告回應店舖當時已落半閘，X又繼續與他閒聊，「我當佢妹又唔係成日見到佢，咪吹下水囉」，而女兒「好多人照顧，又有菲傭又有外母」。審訊下周一續。

【案件編號：KCCC 218/22】

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