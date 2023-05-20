明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

女保鑣槍殺姨舅上訴被拒 官：公眾地方處決式殺人須加刑

【明報專訊】女保鑣詹心桀於2018年在鰂魚涌公園向其4名姨舅開槍，導致兩死兩傷，她受審後被裁定兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪成，被判終身監禁。詹心桀不服定罪和刑期早前申請上訴許可，昨均被上訴庭駁回。詹提出，類近案例就有意圖而射擊罪判囚9年，她就此罪各被判12年屬不合理，上訴庭考慮到詹在公眾地方攜有槍械和大量子彈，「處決式」殺死兩名親人，另兩人幸運逃過一死，實屬加刑因素，維持原判。

神志失常作辯護 被告須舉證

申請人詹心桀（48歲）被陪審團裁定謀殺其四舅父和二姨，以及有意圖而射擊致其二舅父及三姨受傷，就謀殺罪被判終身監禁，就有意圖而射擊兩罪判監共18年。是次上訴由上訴庭副庭長麥機智，以及法官薛偉成、彭寶琴處理。

判辭提到，原審法官向陪審團指出，申請人以「減責神志失常」作為抗辯理由，欲將謀殺刑責降至誤殺，具有舉證責任；而申請方認為，如申請人肩負舉證責任，有違公平審訊和無罪推定，又稱政府的精神病學家可頻密診察還押的申請人，但辯方的精神病學家甚少，政府一方佔優。律政司代表回應稱，政府醫療報告向辯方披露，亦可協助辯方。

上訴庭指出，以「減責神志失常」辯護的舉證責任在於被告，並非藉此證明無罪，而只就精神失常減責，重申控方仍須就其犯罪行為和意圖舉證，對無罪推定沒有影響。再者，根據申請人對警方和精神病學家的解釋，無疑她有意圖殺人。

指原審沒恰當引導陪審團

上訴庭：解釋欠說服力

申請人亦爭議，控方當時強烈怪罪於被告沒向醫生道出真相，佯裝精神病症狀，陪審團或因而認為，申請人掩飾她冷血及有預謀地開槍，惟原審法官未有全面及恰當引導陪審團。上訴庭認為申請方的解釋欠說服力，申請人對醫生說法不一致，關乎其精神狀態，控方非依賴此點指控申請人謀殺，原審法官的指引亦充足。

【案件編號：CACC153/21】

上 / 下一篇新聞

東華校宿舍3外聘護士派藥出錯 一宿生誤服精神科藥 校方炒人認錯加強監控流程
東華校宿舍3外聘護士派藥出錯 一宿生誤服精神科藥 校方炒人認錯加強監控流程
消息指人手長缺 議員倡派藥電子化
消息指人手長缺 議員倡派藥電子化
尊子：暫無意其他平台續畫 未擬因社會環境或壓力離港
尊子：暫無意其他平台續畫 未擬因社會環境或壓力離港
兩內地生墮電騙寫自白書 自殘演綁架 澳洲赴港配合騙徒「秘密任務」 父母被呃逾1200萬
兩內地生墮電騙寫自白書 自殘演綁架 澳洲赴港配合騙徒「秘密任務」 父母被呃逾1200萬
主動提議綁架橋段 起牀如廁也要匯報
主動提議綁架橋段 起牀如廁也要匯報
走私2億元魚翅壯陽藥 6人被捕
走私2億元魚翅壯陽藥 6人被捕
男子遭斬傷手腳 3煞登車逃去
男子遭斬傷手腳 3煞登車逃去
來港追債180萬未果 內地男商場7樓危站
來港追債180萬未果 內地男商場7樓危站
議員倡康健中心體檢 運署：好提議 指新條款要求司機申報健康 「可追法律責任」
議員倡康健中心體檢 運署：好提議 指新條款要求司機申報健康 「可追法律責任」
暑熱指引難從 官勞資代表下周「坐低傾」
暑熱指引難從 官勞資代表下周「坐低傾」
盧寵茂料日逾萬人染疫 稱毋須過慮
盧寵茂料日逾萬人染疫 稱毋須過慮
「慢病共治」第四季推 同期「健康指南」供家醫
「慢病共治」第四季推 同期「健康指南」供家醫
保險代理涉招傀儡代理 呃佣呃獎金27萬
保險代理涉招傀儡代理 呃佣呃獎金27萬
大埔墟站裝幕門 港鐵：爭取即裝即用
大埔墟站裝幕門 港鐵：爭取即裝即用
特別視學被拒 溥仁被殺校擬申訴 「派0班」5校唯一不獲批 教局：學校整體表現須良好
特別視學被拒 溥仁被殺校擬申訴 「派0班」5校唯一不獲批 教局：學校整體表現須良好
伙另3人租工廈藏武器爆炸品 被告求情「不欲回首、已忘動機」 搜獲家書稱獨立唯一出路 官：本案港獨意識強
伙另3人租工廈藏武器爆炸品 被告求情「不欲回首、已忘動機」 搜獲家書稱獨立唯一出路 官：本案港獨意識強
8．31暴動兩男囚58及66月 同案非法集結被告囚8月
8．31暴動兩男囚58及66月 同案非法集結被告囚8月
二胡奏榮光「無罪」 被告促證人跟我辯論
二胡奏榮光「無罪」 被告促證人跟我辯論
涉狎孕婦 警稱被打到跪非因做錯 質疑事主夫婦設局 無要錢屬「騙徒伎倆」
涉狎孕婦 警稱被打到跪非因做錯 質疑事主夫婦設局 無要錢屬「騙徒伎倆」
Amina涉擲物毁車 辯方質疑逾10警搜屋 與控罪嚴重性不合比例
Amina涉擲物毁車 辯方質疑逾10警搜屋 與控罪嚴重性不合比例
中港牌賓利遇截續駛 司機灌水拒吹波被捕
中港牌賓利遇截續駛 司機灌水拒吹波被捕
【Emily】庫存剩4日 紅會籲捐血 提大家新冠康復兩周後可捐
【Emily】庫存剩4日 紅會籲捐血 提大家新冠康復兩周後可捐
【Emily】撐有線主播跳舞 江玉歡：咁多規條邊個來港？
【Emily】撐有線主播跳舞 江玉歡：咁多規條邊個來港？
【Emily】四成人不回收 民建聯倡全港屋苑設入樽機
【Emily】四成人不回收 民建聯倡全港屋苑設入樽機
【Emily】上任滿月 徐英偉細數酒店聯會工作
【Emily】上任滿月 徐英偉細數酒店聯會工作
【Emily】總商會換屆 何超瓊新任理事
【Emily】總商會換屆 何超瓊新任理事
【Emily】課外活動用品展 逾200攤位即場試玩
【Emily】課外活動用品展 逾200攤位即場試玩