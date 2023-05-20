女保鑣槍殺姨舅上訴被拒 官：公眾地方處決式殺人須加刑

【明報專訊】女保鑣詹心桀於2018年在鰂魚涌公園向其4名姨舅開槍，導致兩死兩傷，她受審後被裁定兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪成，被判終身監禁。詹心桀不服定罪和刑期早前申請上訴許可，昨均被上訴庭駁回。詹提出，類近案例就有意圖而射擊罪判囚9年，她就此罪各被判12年屬不合理，上訴庭考慮到詹在公眾地方攜有槍械和大量子彈，「處決式」殺死兩名親人，另兩人幸運逃過一死，實屬加刑因素，維持原判。
神志失常作辯護 被告須舉證
申請人詹心桀（48歲）被陪審團裁定謀殺其四舅父和二姨，以及有意圖而射擊致其二舅父及三姨受傷，就謀殺罪被判終身監禁，就有意圖而射擊兩罪判監共18年。是次上訴由上訴庭副庭長麥機智，以及法官薛偉成、彭寶琴處理。
判辭提到，原審法官向陪審團指出，申請人以「減責神志失常」作為抗辯理由，欲將謀殺刑責降至誤殺，具有舉證責任；而申請方認為，如申請人肩負舉證責任，有違公平審訊和無罪推定，又稱政府的精神病學家可頻密診察還押的申請人，但辯方的精神病學家甚少，政府一方佔優。律政司代表回應稱，政府醫療報告向辯方披露，亦可協助辯方。
上訴庭指出，以「減責神志失常」辯護的舉證責任在於被告，並非藉此證明無罪，而只就精神失常減責，重申控方仍須就其犯罪行為和意圖舉證，對無罪推定沒有影響。再者，根據申請人對警方和精神病學家的解釋，無疑她有意圖殺人。
指原審沒恰當引導陪審團
上訴庭：解釋欠說服力
申請人亦爭議，控方當時強烈怪罪於被告沒向醫生道出真相，佯裝精神病症狀，陪審團或因而認為，申請人掩飾她冷血及有預謀地開槍，惟原審法官未有全面及恰當引導陪審團。上訴庭認為申請方的解釋欠說服力，申請人對醫生說法不一致，關乎其精神狀態，控方非依賴此點指控申請人謀殺，原審法官的指引亦充足。