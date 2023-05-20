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港聞

港聞二

二胡奏榮光「無罪」 被告促證人跟我辯論

【明報專訊】被指於東涌以二胡奏《願榮光歸香港》的六旬退休老翁，去年被裁定「沒有許可證而奏玩樂器」罪脫。老翁另涉在旺角、大圍和中環演奏二胡，他否認「沒有許可證而在公眾地方籌款」等7罪，但不爭議當時附近放置寫有「募捐」字眼的紙張。案件原於本周一（15日）受審，因檢控官感染新冠病毒押後。

裁判官昨在沙田裁判法院將案件重新排期至7月21日開審，預料審訊需時3日，被告庭上強調自己「沒有罪」，又說「堅持（傳召）12個證人到場和我辯論」。

再否認「沒許可證奏玩樂器」7罪

律政司高級檢控官林曉敏昨康復到庭，讀出經修訂的承認事實，提及被告李解新（現年69歲）奏二胡時，地上放置內有港幣的箱子，有途人認出被告在拉奏《願榮光》歌曲，感到十分煩擾，擔心引起騷動，遂錄影下來報警，警方在巡邏及接到市民投訴指被告演奏反修例音樂後票控他。

承認事實指被告當時展示紙張有「因街頭演奏《榮光》被起訴」字眼，列出屯門法院的案件「撤訴」，西九龍法院案件「贏了」及「反覆N次重審」。紙上亦寫有「無錢打官司」，「在此募捐」。被告在關鍵時間未有申請相關許可證，他不爭議身分辨認。

被告涉於前年至去年在港鐵旺角東站外及中環干諾道中天橋出入口，干犯4項「沒有許可證而奏玩樂器」罪；及於去年在大圍站外及中環干諾道中天橋出入口，干犯3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪。

【案件編號：KCS 38409-11/21等】

（反修例風暴）

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