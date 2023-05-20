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港聞

港聞二

8．31暴動兩男囚58及66月 同案非法集結被告囚8月

【明報專訊】2019年8月31日港鐵太子站事件，3男否認暴動及傷人等罪，早前被裁定罪成，昨在區院判刑。暫委法官徐綺薇認為，當日示威者湧入旺角地鐵站內，阻擋車門令地鐵未能駛離，企圖協助更多示威者登車逃離旺角，亦為其後太子站暴動埋下導火線，因有乘客選擇發聲投訴時，成為示威者針對的對象，官斥其罔顧他人享正常生活的權利。涉及暴動等罪的兩名被告分別判囚58及66個月，其餘一人非法集結罪判囚8個月。

官：旺角站助示威者逃走

埋太子站暴動導火線

被告為簡梓濱（24歲）、連俊雄（23歲）及卓嘉豪（26歲），法官判刑時覆述辯方求情，指簡梓濱屬初犯；連俊雄過往有7次案底，包括爆竊及欺詐等罪，而他自幼患專注力失調及過度活躍症，青少年期患對立反抗，今年確診躁鬱症；卓嘉豪案發時初犯，於前年因涉2019年6月9日立法會外衝突，認非法集結罪判囚20周。

法官判刑指簡涉當日在旺角奶路臣與彌敦道交界參與非法集結，他在場能夠鼓勵群眾，行為不應被低估，但考慮其初犯可予減刑，判囚8個月。

官斥罔顧他人生活權利

法官續稱，連俊雄涉於港鐵旺角站內參與暴動、刑事毁壞。當時他用彈叉射破熒幕，另有示威者在站內破壞設施，事後港鐵需耗81萬元維修，而旺角站暴動為太子站暴動埋下導火線。

其後連與卓涉在港鐵太子站內參與暴動、襲擊男子X及Y。法官表示，當時Y見示威者擋門後，發聲投訴，被示威者拍掉眼鏡及拉扯頭髮，Y反問「係咪恃人多」就被人掌摑；X亦被針對，連俊雄用彈叉射X。卓則在月台上向乘客謾罵、招手引戰，及擺起雙拳「起戰鬥格」。法官認為兩人積極參與，就旺角站暴動量刑起點54個月，太子站暴動量刑起點60個月。

被告患過度活躍

官指阻嚇刑罰也適用

法官表示，辯方曾要求法庭考慮連俊雄病情而頒醫院令，惟上訴庭已指出，阻嚇刑罰適用於患過度活躍症的被告，故拒絕辯方要求。法庭就連俊雄涉及兩場暴動，考慮總刑期原則下判囚66個月；考慮求情稱卓與友人成立名為「油麗之友會」的社區組織，為街坊提供福利，酌情減刑兩個月，判囚58個月。

【案件編號：DCCC 737/2020】

（反修例風暴）

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