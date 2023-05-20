伙另3人租工廈藏武器爆炸品 被告求情「不欲回首、已忘動機」 搜獲家書稱獨立唯一出路 官：本案港獨意識強

官指個人因素無礙同案被告

被告為廟宇職員林冠亨（32歲）、工程師助理談兆衡（27歲）、商人張子龍（34歲）和售貨員吳敬賢（34歲）。4人另被控無牌管有無線電通訊器，獲不予起訴。法官批准談兆衡繼續保釋以完成學期功課，其餘3人須還押。

一人准保釋完成功課

案情指2019年8月1日晚上，警方到沙田喜利佳工業大廈調查一宗爆竊案時，發現4名被告攜有尼龍袋或紙皮箱離開大廈。警員截停他們，搜出24支行山杖、10支球棒、15部對講機及逾百件護具。其後警方使用從張子龍身上搜出的鎖匙，進入該大廈2樓一個單位，發現藏有3罐噴漆、一個載有白汽油的玻璃樽，及一個分別裝有油、糖、洗衣粉及麵粉的膠袋。

警方另在單位內搜出一份當日才簽訂的金豪工業大廈某工作室租約，租客是張子龍。金豪工業大廈與沙田喜利佳工業大廈位處一街之隔，閉路電視片段顯示，當日林冠亨及張子龍將尼龍袋及紙皮箱運入該工作室後離開，其後4名被告到喜利佳工業大廈，帶走多個尼龍袋及紙皮箱時，在地下遭警員截停。

其後警方搜查該工作室，搜出11個煙霧餅，並到吳敬賢家中，發現一封由他署名的「家書」，內容提到「香港獨立」、「反抗暴政嘅人民是無罪的，記住佢哋做乜都好，永不割席」。

【案件編號：DCCC 268/2022】

（反修例風暴）