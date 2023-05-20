特別視學被拒 溥仁被殺校擬申訴 「派0班」5校唯一不獲批 教局：學校整體表現須良好

本報昨向教育局查詢，5間被「派0班」小一的小學內，多少學校申請的發展方案被拒、有否上訴機制，未獲正面回覆。學校如申請特別視學，教育局表示會考慮學校提交的自我評估報告及其憑證，學校的整體表現須達到良好或以上的水平，才會獲批特別視學。當局表示會繼續與有關學校緊密溝通，提供適切的支援和協助。

校董：提出改私營方案

教局不允改選項

創校58年、鄰近九龍城的溥仁小學上月底公布，「小一入學統籌辦法」兩輪收生僅15人，距「開班線」收生要求尚欠1人，不獲教育局資助下學年開辦小一，上月在教育局開出多項發展方案中，該校申請特別視學，並提交計劃書。

多SEN生 憂難找合適學校

溥仁小學校董兼校友會主席彭少芳昨向本報稱，局方早前一度有意於本周一（15日）起一連幾天派員到校特別視學，惟周一校方與教育局代表會面時，獲通知特別視學申請不獲批；校方遂提出改為申請教育局另一發展方案，在下學年小一轉為私營，但局方不接受更改選項。彭說校友和家長都質疑教育局「未審先判」，做法不公。該校約半數學生有特殊教育需要（SEN），教師團隊有豐富經驗，彭憂慮區內SEN生日後乏人照顧，或未必找到合適的學校。

朱國強：應有上訴機制

教育界立法會議員朱國強舉例，學校處理投訴時如有人不服裁決，可循機制上訴，冀局方提供合理程序，准學校上訴，「本身學校收到通知信都有點絕望，以為可做特別視學，重燃希望，怎料正準備時，教育局又再令人絕望，過程很折騰，為何要這樣呢？是否可改善呢？」有不願具名校長指局方分區代表和學校應在「派0班」一事上有溝通，質疑局方批准特別視學的要求含糊，未明確交代何謂「整體表現須達到良好水平」，「若學校自我評估自覺達到，又是否教育局眼中的良好？」

另校校長：「良好」準則含糊

被「派0班」的津小之中，中華基督教會長洲堂錦江小學及孔教學院大成小學獲批准私營小一。另聖嘉祿學校申請在2024/25學年再參加「小一入學統籌辦法」亦獲准許。