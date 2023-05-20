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港聞二

「慢病共治」第四季推 同期「健康指南」供家醫

【明報專訊】為紓緩公立醫院負擔，政府近年致力推動基層醫療。基層醫療健康專員彭飛舟透露，除早前公布的「慢性疾病共同治理計劃」，政府另計劃今年第四季推行「健康人生計劃」，家庭醫生可按計劃提供的指南，就市民年紀、性別、家族風險制訂相應健康方案。有家庭醫生說，計劃有助與病人建立長久關係；基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財則稱，計劃可統整不同病人的醫療需要，亦能鼓勵市民及早掌握自身身體狀况，日後亦能擴展至精神健康等範疇。

助市民訂長遠保健方案

醫衛局早前表示，將於今年第三季推出慢病共治計劃，資助高危人士於地區康健中心篩查高血壓和糖尿病，並轉介至家庭醫生等私營醫療界別跟進。彭飛舟昨日出席「家庭醫生推廣日」活動時透露，計劃將改在今年第四季推行；另稱政府將推出「健康人生計劃」，讓家庭醫生及市民根據不同年紀、性別、家族風險制訂預防方案，如「咩年齡打咩針最有效、有家族風險應該盡早進行咩篩查」等。

彭隨後接受傳媒查詢時表示，仍需與香港家庭醫學學院制訂標準，希望今年第四季推出相關計劃，屆時醫患可按相關框架規劃健康方案。他補充，現時構思將其定為家庭醫生「最佳治療方案（best practices）」，不會強制醫生參與。

林正財向本報稱，政府有見病人「打針找A醫生、驗血找B醫生」，且乏平台統籌病歷紀錄，故決定推出健康人生計劃。他稱計劃就市民不同人生階段，為家庭醫生提供相應跟進指南（protocol），如「婦女應該幾歲打子宮頸癌針、幾歲打流感針咁」，亦有助市民建立長遠健康規劃視野，日後可將概念擴展至精神健康等範疇。家庭醫生林永和則認為，健康人生計劃有助醫生為患者建立「長遠、全面健康計劃」，有助病人與家庭醫生建立長久關係。

另外，為統一監察基層醫療服務質素，醫衛局建議日後將《基層醫療指南》內服務提供者過渡至未來《基層醫療名冊》。彭飛舟昨補充，《指南》內的家庭醫生已由去年底約2700人，增至本月初逾3100人。

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