盧寵茂料日逾萬人染疫 稱毋須過慮

盧寵茂透露，本港3月底開始社區檢測陽性比例大增，按社區污水檢測結果分析，目前香港感染人數也比去年八九月疫情小高峰要多。他稱未見很多重症或死亡個案，相信隨着病毒致病率下降、社會建立免疫屏障，本港整體風險仍可控。

深圳醫院評審標準獲國際認證

盧：港專家貢獻很多

至於港府近年大力推動大灣區醫療融合，盧寵茂表示，去年深圳市建立的《醫院品質國際認證標準》高分通過了國際醫療品質協會外部評審會（ISQua EEA）國際標準認證，成為全國首個經國際認證的醫院評審標準。他稱香港在國際醫院評審標準方面有很多專家，他們也為建立這新標準做出很多貢獻，希望在大灣區做一個示範，率先用內地這套國際認證的醫院評審標準，以推動大灣區醫療平台的標準化，也讓國家的醫院評審制度可以通過香港走向國際，讓其他國家也可採用。

他說，從上述例子看到，香港醫療輸出是大有可為，又稱本港在大灣區醫療融合的思路「非常清晰」，強調本港不是輸出醫療人手，而是輸出服務、培訓、科研技術和管理經驗，從而提升大灣區醫療水平，實現同等高質素的融合發展。

另外，世界衛生組織發表建議，2023年新冠疫苗加強劑應是只針對現時流行的XBB變異病毒株的單價疫苗，另可繼續使用現時獲批准使用的疫苗。衛生防護中心昨日回應稱已知悉最新公布，強調疫苗可減低感染後死亡和重症風險，呼籲未完成接種首三劑疫苗者盡快打針。