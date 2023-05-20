暑熱指引難從 官勞資代表下周「坐低傾」

搭棚工會指兩日7工友不適回家

政府不少工務工程項目正施工，發展局昨晚回覆本報查詢如何落實《預防工作時中暑指引》時表示，局方已提醒工程承建商按該指引採取合適措施，工務工程合約實施新指引至今大致運作暢順。

黃色工作暑熱警告前日下午維持兩小時，昨早10時40分再次發出，維持一小時後取消。天文台高級科學主任楊漢賢昨在港台《千禧年代》表示，統計過去約9年數據，平均5月有3至4天達標發出暑熱警告，7月則平均有16至17天達標。業界反映落實指引有困難，勞工處副處長馮浩賢昨在港台《自由風自由PHONE》則稱，處方過去數天巡查約400次，提醒場地負責人採取適當的防止中暑措施。馮又提醒，若工友工作時感覺中暑，勿等勞工處發出暑熱警告，應盡快通知主管安排就醫。

天文台統計 7月有17天達警告水平

林振昇總結前日經驗稱，不少工友不知道自己「屬於哪個級別的勞動」，認為僱主有責任在閱讀指引後，用較簡單方式通知前線員工，政府亦要多宣傳，讓僱員知道其權利。港九搭棚同敬工會理事長何炳德向本報表示，前日及昨日分別收到5宗及兩宗有工友工作期間中暑報告，部分人嘔吐不適、需回家休息，據他了解未有地盤工友在黃色工作暑熱警告生效時，獲管方特別安排休息或停工。

梁敬國昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，暑熱警告首次生效當天，他是在警告取消後才知當局曾發出，又指工友工作時未必經常攜帶手機、工地吵雜，相信不少工友亦未能及時掌握資訊。梁敬國另向本報表示，因應相關指引落實倉卒，「都殺個措手不及」，昨日下午已聯同發展局、勞工處、建造業界及商會代表「坐低去傾」，下周二會由建造業議會安排會議，冀屆時理順安排，以便落實指引。