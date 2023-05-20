明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

議員倡康健中心體檢 運署：好提議 指新條款要求司機申報健康 「可追法律責任」

【明報專訊】政府擬收緊商用車司機體格證明要求，體檢年齡由70歲降至65歲，並改一年一檢。立法會交通事務委員會昨日商討有關議題，有議員關注當局收緊要求後如何監察醫生為申請人做嚴謹體檢，運輸署長羅淑佩表示，會盡量將相關醫療指引寫得更具體，體格檢驗證明書亦新增條款，要求司機簽署法定聲明如實申報健康狀况，認為可以追究法律責任，會有一定阻嚇力。多名議員亦憂慮一年一檢過嚴令司機人手更短缺、又關注當局會否資助體檢，羅回應時形容「照顧自己身體健康，市民也有責任」，稱已聽到意見，日後諮詢業界時再考慮。

多名議員指65歲一年一檢太密

昨日會上多名議員均認為當局建議65歲或以上一年一檢太頻密，民建聯陳學鋒建議65至69歲兩年一檢，達70歲才一年一檢，並由地區康健中心負責體檢，以指定價錢提供標準化服務；航運交通界易志明則倡65歲檢查一次，68歲再做，70歲起維持現時一年或三年一檢。

羅淑佩回應時強調，當局並非想用計劃令年長司機不能從事駕駛行業，只是希望司機可養成定期驗身習慣，同意年長司機不代表不安全，不過根據署方數據，年長司機牽涉意外時，意外嚴重性或致命比率較高。

不及格不會一刀切拒續牌 可再體檢

羅淑佩說，正如議員形容65歲屬「初老」，相信大部分65歲司機身體仍壯健、可通過體檢，故才提出一年一檢；又指即使一次體檢不及格也不會「一刀切」被拒續牌，只要司機調理好身體，再做體檢並通過，便可再續。

考慮限75歲以上最高工時

羅又稱，香港亦需運輸人手，故署方暫無計劃為駕駛年齡設上限。實政圓桌田北辰問及會否立法限制75歲以上司機最高工時，羅回應稱會考慮，但因不少的士為「單頭車」，司機並非受聘，故需研究如何界定最高工時及如何執法。

議員另一關注點為體檢費用。田北辰關注政府全數資助司機體檢所需成本，新民黨李梓敬則憂慮如僅靠私醫提供體檢，會令費用「水漲船高」。羅淑佩稱署方亦不希望體檢收費太高，同時指出現時49%商用車駕駛執照持有人達60歲或以上，65歲或以上有逾10萬人，補貼涉及公帑，人數眾多，需小心考慮。

羅淑佩：人數多 資助否需慎思

羅說，公營醫療系統需求殷切，故暫時傾向依賴私醫做體檢，惟亦認同由地區康健中心提供是好提議，會再考慮。醫衛界林哲玄提出體檢可由即將推出的「基層醫療名冊」內的家庭醫生跟進，羅稱如醫生更了解病人，檢查會事半功倍，會考慮建議。

上 / 下一篇新聞

東華校宿舍3外聘護士派藥出錯 一宿生誤服精神科藥 校方炒人認錯加強監控流程
東華校宿舍3外聘護士派藥出錯 一宿生誤服精神科藥 校方炒人認錯加強監控流程
消息指人手長缺 議員倡派藥電子化
消息指人手長缺 議員倡派藥電子化
尊子：暫無意其他平台續畫 未擬因社會環境或壓力離港
尊子：暫無意其他平台續畫 未擬因社會環境或壓力離港
兩內地生墮電騙寫自白書 自殘演綁架 澳洲赴港配合騙徒「秘密任務」 父母被呃逾1200萬
兩內地生墮電騙寫自白書 自殘演綁架 澳洲赴港配合騙徒「秘密任務」 父母被呃逾1200萬
主動提議綁架橋段 起牀如廁也要匯報
主動提議綁架橋段 起牀如廁也要匯報
走私2億元魚翅壯陽藥 6人被捕
走私2億元魚翅壯陽藥 6人被捕
男子遭斬傷手腳 3煞登車逃去
男子遭斬傷手腳 3煞登車逃去
來港追債180萬未果 內地男商場7樓危站
來港追債180萬未果 內地男商場7樓危站
暑熱指引難從 官勞資代表下周「坐低傾」
暑熱指引難從 官勞資代表下周「坐低傾」
盧寵茂料日逾萬人染疫 稱毋須過慮
盧寵茂料日逾萬人染疫 稱毋須過慮
「慢病共治」第四季推 同期「健康指南」供家醫
「慢病共治」第四季推 同期「健康指南」供家醫
保險代理涉招傀儡代理 呃佣呃獎金27萬
保險代理涉招傀儡代理 呃佣呃獎金27萬
大埔墟站裝幕門 港鐵：爭取即裝即用
大埔墟站裝幕門 港鐵：爭取即裝即用
特別視學被拒 溥仁被殺校擬申訴 「派0班」5校唯一不獲批 教局：學校整體表現須良好
特別視學被拒 溥仁被殺校擬申訴 「派0班」5校唯一不獲批 教局：學校整體表現須良好
伙另3人租工廈藏武器爆炸品 被告求情「不欲回首、已忘動機」 搜獲家書稱獨立唯一出路 官：本案港獨意識強
伙另3人租工廈藏武器爆炸品 被告求情「不欲回首、已忘動機」 搜獲家書稱獨立唯一出路 官：本案港獨意識強
8．31暴動兩男囚58及66月 同案非法集結被告囚8月
8．31暴動兩男囚58及66月 同案非法集結被告囚8月
二胡奏榮光「無罪」 被告促證人跟我辯論
二胡奏榮光「無罪」 被告促證人跟我辯論
女保鑣槍殺姨舅上訴被拒 官：公眾地方處決式殺人須加刑
女保鑣槍殺姨舅上訴被拒 官：公眾地方處決式殺人須加刑
涉狎孕婦 警稱被打到跪非因做錯 質疑事主夫婦設局 無要錢屬「騙徒伎倆」
涉狎孕婦 警稱被打到跪非因做錯 質疑事主夫婦設局 無要錢屬「騙徒伎倆」
Amina涉擲物毁車 辯方質疑逾10警搜屋 與控罪嚴重性不合比例
Amina涉擲物毁車 辯方質疑逾10警搜屋 與控罪嚴重性不合比例
中港牌賓利遇截續駛 司機灌水拒吹波被捕
中港牌賓利遇截續駛 司機灌水拒吹波被捕
【Emily】庫存剩4日 紅會籲捐血 提大家新冠康復兩周後可捐
【Emily】庫存剩4日 紅會籲捐血 提大家新冠康復兩周後可捐
【Emily】撐有線主播跳舞 江玉歡：咁多規條邊個來港？
【Emily】撐有線主播跳舞 江玉歡：咁多規條邊個來港？
【Emily】四成人不回收 民建聯倡全港屋苑設入樽機
【Emily】四成人不回收 民建聯倡全港屋苑設入樽機
【Emily】上任滿月 徐英偉細數酒店聯會工作
【Emily】上任滿月 徐英偉細數酒店聯會工作
【Emily】總商會換屆 何超瓊新任理事
【Emily】總商會換屆 何超瓊新任理事
【Emily】課外活動用品展 逾200攤位即場試玩
【Emily】課外活動用品展 逾200攤位即場試玩