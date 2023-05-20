議員倡康健中心體檢 運署：好提議 指新條款要求司機申報健康 「可追法律責任」

多名議員指65歲一年一檢太密

昨日會上多名議員均認為當局建議65歲或以上一年一檢太頻密，民建聯陳學鋒建議65至69歲兩年一檢，達70歲才一年一檢，並由地區康健中心負責體檢，以指定價錢提供標準化服務；航運交通界易志明則倡65歲檢查一次，68歲再做，70歲起維持現時一年或三年一檢。

羅淑佩回應時強調，當局並非想用計劃令年長司機不能從事駕駛行業，只是希望司機可養成定期驗身習慣，同意年長司機不代表不安全，不過根據署方數據，年長司機牽涉意外時，意外嚴重性或致命比率較高。

不及格不會一刀切拒續牌 可再體檢

羅淑佩說，正如議員形容65歲屬「初老」，相信大部分65歲司機身體仍壯健、可通過體檢，故才提出一年一檢；又指即使一次體檢不及格也不會「一刀切」被拒續牌，只要司機調理好身體，再做體檢並通過，便可再續。

考慮限75歲以上最高工時

羅又稱，香港亦需運輸人手，故署方暫無計劃為駕駛年齡設上限。實政圓桌田北辰問及會否立法限制75歲以上司機最高工時，羅回應稱會考慮，但因不少的士為「單頭車」，司機並非受聘，故需研究如何界定最高工時及如何執法。

議員另一關注點為體檢費用。田北辰關注政府全數資助司機體檢所需成本，新民黨李梓敬則憂慮如僅靠私醫提供體檢，會令費用「水漲船高」。羅淑佩稱署方亦不希望體檢收費太高，同時指出現時49%商用車駕駛執照持有人達60歲或以上，65歲或以上有逾10萬人，補貼涉及公帑，人數眾多，需小心考慮。

羅淑佩：人數多 資助否需慎思

羅說，公營醫療系統需求殷切，故暫時傾向依賴私醫做體檢，惟亦認同由地區康健中心提供是好提議，會再考慮。醫衛界林哲玄提出體檢可由即將推出的「基層醫療名冊」內的家庭醫生跟進，羅稱如醫生更了解病人，檢查會事半功倍，會考慮建議。