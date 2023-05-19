Amina涉擲物毁車 鄰居外傭：聞巨響及被告尖叫

菲傭Realiza Lina Doculan曾受僱於被告一家，她稱和被告關係不錯，惟案發前不久，她因病沒工作，事後才知悉事件。控方展示警方檢取的花盆碎片，她確認被告寓所內有同一個花盆，重約15公斤，要雙手才能抬起。辯方盤問指被告身形瘦小，她同意說法，但指被告非身體虛弱。

控方再傳召外傭Gorospe Lorilyn Chavaria作供。她於2018年來港工作，與被告住同層。她稱曾在清晨熟睡時，被一把憤怒和歇斯底里的女聲吵醒；她指被告的母親年邁、聲線柔和，故相信尖叫女子為被告。

辯方指或有人看世盃起哄 外傭不認同

案發日凌晨1時至2時， Lorilyn表示再次聽到被告尖叫，並有物件掉下的聲音，直至被告被捕，尖叫聲才停下。辯方提出可能是鄰近有小朋友吵鬧，或有人觀看世界盃起哄，Lorilyn一概不認同。辯方問她是否耳聾，裁判官王證瑜質疑問題無禮貌。聆訊今續。

【案件編號：ESCC2524/22】