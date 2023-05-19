明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

Amina涉擲物毁車 鄰居外傭：聞巨響及被告尖叫

【明報專訊】終審法院非常任法官包致金的侄女Amina Mariam Bokhary，涉於去年12月將物品從跑馬地寓所擲下致私家車受損，被控刑事損壞等3罪，案件昨在東區裁判法院續審。鄰近單位外傭供稱，案發日曾聽見「嘭」一聲，似乎有玻璃碎片從窗戶掉下，接着聽到Amina尖叫。辯方提出當時正值世界盃賽事，住客睇波可能高聲起哄，惟外傭稱沒聽見其他聲音。

菲傭Realiza Lina Doculan曾受僱於被告一家，她稱和被告關係不錯，惟案發前不久，她因病沒工作，事後才知悉事件。控方展示警方檢取的花盆碎片，她確認被告寓所內有同一個花盆，重約15公斤，要雙手才能抬起。辯方盤問指被告身形瘦小，她同意說法，但指被告非身體虛弱。

控方再傳召外傭Gorospe Lorilyn Chavaria作供。她於2018年來港工作，與被告住同層。她稱曾在清晨熟睡時，被一把憤怒和歇斯底里的女聲吵醒；她指被告的母親年邁、聲線柔和，故相信尖叫女子為被告。

辯方指或有人看世盃起哄 外傭不認同

案發日凌晨1時至2時， Lorilyn表示再次聽到被告尖叫，並有物件掉下的聲音，直至被告被捕，尖叫聲才停下。辯方提出可能是鄰近有小朋友吵鬧，或有人觀看世界盃起哄，Lorilyn一概不認同。辯方問她是否耳聾，裁判官王證瑜質疑問題無禮貌。聆訊今續。

【案件編號：ESCC2524/22】

相關字詞﹕外傭 刑事損壞罪 包致金

上 / 下一篇新聞

六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法
六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法
港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續
港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續
「翻案修例」不設追溯 未裁決案件適用
「翻案修例」不設追溯 未裁決案件適用
地契擬自動續50年 目標明年初通過 到期前3年刊憲 不屬「負面清單」即續契
地契擬自動續50年 目標明年初通過 到期前3年刊憲 不屬「負面清單」即續契
特首交流會 議員倡北都推「土地債券」收地 學者指利息高操作複雜 李家超：債券公私合作等均值考慮
特首交流會 議員倡北都推「土地債券」收地 學者指利息高操作複雜 李家超：債券公私合作等均值考慮
劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政
劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政
流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000
流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000
陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過
陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過
涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞
涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞
拍照漢墮水塘 露宿一夜獲救
拍照漢墮水塘 露宿一夜獲救
李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」
李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」
金行遭搶鏈 職員偕途人擒賊
金行遭搶鏈 職員偕途人擒賊
失業率3%十二連跌 孫玉菡料進一步改善
失業率3%十二連跌 孫玉菡料進一步改善
社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪
社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪
盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月
盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月
收款訛稱「登樓提貨」失蹤 警劏房拘騙徒
收款訛稱「登樓提貨」失蹤 警劏房拘騙徒
易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌
易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌
首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬
首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬
尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元
尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元
「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元
「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元
警搗賭網洗錢黨拘17人
警搗賭網洗錢黨拘17人
大灣區GBA專題：復常後首季 粵GDP按年增4% 深圳6.5%最高 廣州最低遜港
大灣區GBA專題：復常後首季 粵GDP按年增4% 深圳6.5%最高 廣州最低遜港
灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美
灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美
【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」
【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」
【Emily】跳出框框科藝結合 科學館辦材料展
【Emily】跳出框框科藝結合 科學館辦材料展
【Emily】中電鐘樓文化館開幕 舊鐘芯品味倒流時光
【Emily】中電鐘樓文化館開幕 舊鐘芯品味倒流時光
【Emily】三度連任律師會長？ 陳澤銘笑而不語
【Emily】三度連任律師會長？ 陳澤銘笑而不語
【Emily】施俊輝陪北上 港深姊妹校疫後首交流
【Emily】施俊輝陪北上 港深姊妹校疫後首交流
【Emily】陳祖恒中山裝開會 李家超大讚「帥哥」
【Emily】陳祖恒中山裝開會 李家超大讚「帥哥」
【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報報慶】新坐標兩論壇 給年輕人一個夢 《明報》同政商文藝界齊繪文化願景
【明報報慶】新坐標兩論壇 給年輕人一個夢 《明報》同政商文藝界齊繪文化願景
【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行
【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行
【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始
【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始