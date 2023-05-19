「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元

【明報專訊】社交平台有人開設「BC套票苦主」群組，截至昨晚有3800人加入。事主張女士光顧Baby-clan近年半，稱一直相安無事，惟今年1月左右，該公司預告部分尿片將調整差價，其中Pampers大碼尿片加幅最大，由每包20元加至28元。她說購買套票時條款寫明每款尿片差價，沒預期會「坐地起價」。她已停止再買套票，並按條款每21日提取最多6包尿片，盼盡快用完套票。她於3月27日「申請」提取最後4包尿片，但公司一直以各種理由拖延發貨，至今未收貨。
張說在不同階段以每張60至73元價錢購入套票，但部分顧客曾以90元入貨。她說過往公司亦曾調高差價，但負責人當時「好聲好氣」，大部分顧客都接受其解釋，今次加價則「寸寸貢」，引起部分顧客不滿，紛紛提貨，相信影響了該公司的現金流，導致現時情况。
事主簡女士說還有147張套票未用，價值約1萬元，因當時見到特價想「溝淡」，加上公司聲稱日後子女「戒片」可申請退款，故大量購買套票，入貨價每張60至76元。她最近得知該公司出事後感擔心，即使換不到尿片亦想換其他貨品，惟該公司應用程式顯示所有貨品已售罄，尿片則要排到6月底才能發貨，現已不敢期望可收貨。現時見到多人提出「清戶」，她相信該公司未必能運作下去。
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