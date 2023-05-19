「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元

張說在不同階段以每張60至73元價錢購入套票，但部分顧客曾以90元入貨。她說過往公司亦曾調高差價，但負責人當時「好聲好氣」，大部分顧客都接受其解釋，今次加價則「寸寸貢」，引起部分顧客不滿，紛紛提貨，相信影響了該公司的現金流，導致現時情况。

事主簡女士說還有147張套票未用，價值約1萬元，因當時見到特價想「溝淡」，加上公司聲稱日後子女「戒片」可申請退款，故大量購買套票，入貨價每張60至76元。她最近得知該公司出事後感擔心，即使換不到尿片亦想換其他貨品，惟該公司應用程式顯示所有貨品已售罄，尿片則要排到6月底才能發貨，現已不敢期望可收貨。現時見到多人提出「清戶」，她相信該公司未必能運作下去。