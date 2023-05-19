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尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元

【明報專訊】出售「尿片套票」的網店Baby-clan被指未能出貨，引起大批事主連日上門追討損失。海關表示正循《商品說明條例》「不當接受付款」方向調查，並拘捕一對同為46歲的夫婦，分別為網店男經理及女董事，兩人已獲准保釋候查。海關及消委會自今年3月起分別接獲逾200宗相關投訴，涉款逾20萬元。有大律師指事主若想保留追究權利，可向警方及海關報案，並入稟小額錢債審裁處。

海關商品說明調查科總貿易管制主任何靜婷說，有關公司透過網上平台及官網出售套票，顧客再換購嬰兒用品。海關自今年3月起收到多名市民舉報，指套票價格經常浮動、收款後無按照客人指定時間供貨，並拒絕退款。海關截至前日接獲216宗個案，涉及共約23萬元，部分未能供貨達數個月，而最大一宗個案涉及300張套票共1.8萬元。

2019起一直供貨 3月起有投訴

據Baby-clan網頁及facebook資料，顧客可買套票換購尿片，部分品牌或款式每包需補差價8至28元。公司2019年開始運作，一直有向客人供貨，截至兩人被捕前，公司仍然營運。

海關正調查其他職員是否知情及涉案，又呼籲受事件影響的消費者，聯絡24小時舉報熱線2545 6182，或發電郵至crimereport@customs.gov.hk。

消委會表示，由今年3月至5月16日合共接獲248宗與尿片相關投訴，涉款約21萬元，當中涉及送貨延誤、銷售手法及更改或終止合約等投訴，將按既定程序與商戶了解原因，要求商戶盡快處理訂單，並應考慮退款。消委會提醒，預繳式消費於商戶結業時套票或未能兌現，消費者應三思是否必須購買預售套票，並應盡量減少數量及金額，以減低風險。

陸偉雄：可報警、入稟小額處

大律師陸偉雄表示，事件牽涉商業糾紛，原屬民事案件，惟現在涉案公司不但未能如期交貨，亦未能退款，代表該公司有可能收取客人款項，但不是將錢用作訂貨，而是作其他用途，或涉及欺詐成分及刑事責任，因此受影響消費者可以報警，讓警方循刑事方向調查。他說，若該公司清盤而之後「有錢剩」，會先歸還予有抵押的債權人，例如銀行，然後再還給無抵押債權人，即入稟小額錢債審裁處的事主。不過他形容循此途徑追討的機會渺茫，有些人怕麻煩，放棄追究亦無可厚非。

相關字詞﹕尿片

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