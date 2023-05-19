首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬

佔整體網罪兩成 今起獨立分類

首季釣魚詐騙案中，逾九成與手機短訊及即時通訊軟件信息相關。假冒對象方面，約七成是假冒電訊公司，另約一成假冒零售集團獎賞計劃（見表）。涉及短訊詐騙的最大單一案件，事主為65歲會計師，今年1月收到假冒電訊公司短訊，稱其積分將過期，事主點擊短訊連結後，計劃以積分換購耳筒，並按要求輸入信用卡資料；數天後收到銀行通知其交易超出上限，事主才發現「被簽帳」逾70萬元。

1408人受害 共失2610萬

警方指出，首季的釣魚詐騙案涉及619男及789女事主，介乎18至78歲，當中約23%是51至56歲。陳女士（化名）受訪稱，今年2月收到假冒電訊商信息，指其積分將過期，點擊連結後可兌換禮品。她計劃以積分加1元換購藍芽耳機，並根據連結指示輸入信用卡資料及住址，翌日收到銀行交易短訊，才獲悉被騙取約2.4萬元。她稱現仍感害怕，銀行重發信用卡都不敢用，亦不敢打開陌生信息。

另外，本月初實施的「易通行」，警方稱上月留意到部分釣魚短訊以「帳戶未能扣款」為由行騙，惟由於服務當時尚未推出，無接獲受騙案件。

網罪科署理高級警司陳純青表示，今年以來最少已採取5次大型拘捕行動，共34人被捕，涉246宗案件及367萬元騙款。他稱留意到騙徒隨市民生活習慣改變犯案模式，從去年初以假冒郵遞服務及電子商貿平台，到年底開始以假冒電訊商等詐騙；警方去年9月起與電訊業協作，至今封鎖近3000個詐騙網站。

警方App連網站錄72萬次搜尋

另外，警方今年初推出網上詐騙陷阱搜尋工具「防騙視伏App」，至今下載量約12萬次，連同防騙視伏器網站共錄得逾72萬次搜尋，其中約3.5萬次結果與警方有紀錄的詐騙案相關。通訊辦預計今年底會推出「SMS短訊發送人名稱」登記制度，協助市民識別發送人真偽。