易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌

運署：機器需學習過程

料未來人手核對可減

香港汽車會會長李耀培表示，易通行本應是一套為塞車問題設計的系統，驚訝「車貼車」便不能偵測，盼處方盡快解決。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，雖然車輛貼及影車牌兩個系統互相補足，但經車輛貼偵測收費較準確，現時僅七成車輛憑貼收費有進步空間。方又指，相信私家車尾隨巴士等大型車輛時，車頭車輛貼或被阻擋，建議署方找出盲點提升天線靈敏度。

除了29宗人手輸入車牌錯誤，其餘23宗投訴中，5宗涉疑被盜用車牌過隧道的「影子車牌」，運輸署指已交警方跟進，如確認被盜用會退款；兩宗涉的士司機卡；11宗屬個別個案，如車主登記錯聯絡資料致誤傳收費短訊等；餘下5宗待查，投訴如成立會退款。

的士實測 調整後偵測準確度92%

的士使用方面，羅淑佩稱青沙每日大約9000至1萬輛的士行經，當中74%以司機卡付費，署方周二與業界在青沙測試13輛的士，當中11輛的司機卡和車輛貼位置與署方建議有出入，調整位置後系統偵測準確度提升至92%。

被問及其餘8%即使準確安裝、仍未能順利經易通行繳費，羅稱原因包括行車距離太貼，強調「唔係話偵測唔到」，只是需人手核對，又承認初期其他車輛可能亦有同類問題，署方安排不少人手核對收費，因此「間唔中有沙石存在」。

談重複收費：責成服務商加強培訓

有車主早前被系統誤測1分鐘內在青沙來回往九龍及沙田，結果被收取雙重隧道費。羅解釋，個案涉錯誤重複輸入車牌，已向車主解釋致歉，會責成服務商加強人手培訓。她補充，近日涉人為錯誤的收費投訴已由首3日13宗，減至近3日6宗。

城門隧道下周日凌晨4時半起封閉，清晨5時重開實施「易通行」，屆時收費廣場每邊縮減至三線行車，最左邊設巴士線，隧道內雙線行車。綠色的士現只可用城門隧道往返荃灣沙田，署方提醒封路期間市民可轉搭紅色的士。