盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月

專挑與父母同姓者 扮親人

被告謝柱成（36歲）案發時於北區民政諮詢中心工作。案情稱，2018年6月，被告上司得悉有人投訴，稱收到有關被告借貸的信息。被告向上司承認盜用申請免費法律諮詢服務的市民資料，向10名放債人借了約40筆款；被告解釋因借貸需提供親人資料，但他在港無親人。他在警方警誡下，招認盜用4名市民的個人資料。

盜4人資料 有人接威脅信息

其中兩名75至80歲事主與被告同姓，曾於2016年前到中心申請服務，當中一人同年12月收到威脅信息稱欠債的被告是其侄子，要求代為催促被告還債，否則傷害其家人；另一人於2018年5月收到威脅信息稱被告是他兒子。案情稱，被告2016年宣布破產，但他再欠下約30萬元賭債，盜用了4名事主的個人資料借貸，4人分別姓謝及黃，與被告父母同姓。

案件昨判刑前，辯方稱被告父母到庭支持被告。法官判刑時指出，被告向上司隱瞞事實，訛稱在港無親人才出此下策，斥被告企圖用失實理由開脫。

【案件編號：DCCC 480/2022】