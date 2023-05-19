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港聞

港聞二

社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪

【明報專訊】25歲男子在網上誘使兩名12歲女童援交，並稱可找客人「買」女童初夜，警方接獲報案拘捕涉案男子，他在警誡下稱「想介紹佢哋做雞，我就可以賺佣」。男子昨在西九龍裁判法院（暫代區域法院）承認3項「企圖促使他人成為娼妓」罪，法庭下令將他還押至6月1日判刑，以待索取心理及背景報告。

求情稱最早階段坦白

官：事主唔係未成年咁簡單

被告沈天韋（26歲）報稱油站職員，被控企圖促使兩名讀中一的女生X和Y，以及女警24646成為娼妓。辯方昨求情稱，被告在最早階段坦白認罪，暫委法官李志豪認為，被告在社交平台接觸年紀甚小的事主，「唔係未成年咁簡單」，或屬加刑因素。

案情稱，去年3月17日，X經同學介紹認識綽號「鬼囝」的被告。被告以WhatsApp向X說，只要她肯在被告安排下與男子性交，或介紹其他女童予被告，可賺很多錢。被告又問X是否「大胸」和「處女」，稱可找客人「買你第一次」，而就X提供性服務，被告會從中抽佣兩或三成。

X的同學Y為證明被告從事非法勾當，假稱需要金錢，同日聯絡被告。被告提及會安排Y和客人第一次性交，Y可賺3000至5000元。X和Y的家人得知事件後報警。一名女警奉派調查並自稱12歲女生，與被告交談並相約同月22日見面，將被告拘捕。被告在錄影會面下稱，他在社交平台Instagram尋找女童提供性服務。

【案件編號：DCCC 958/22】

相關字詞﹕社交平台 援交 促使他人成為娼妓

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