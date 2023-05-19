李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」

新思維立法會議員狄志遠昨日在立法會提到本報屢受政府責罵的尊子漫畫停刊、公共圖書館多項館藏下架、長洲太平清醮的飄色遊行過往帶有政治色彩，令市民擔心本港的言論自由受影響，關注政府如何在實施《港區國安法》和言論自由之間取得平衡。

李：處理館藏人員有專業判斷

李家超回應稱，本港市民的言論自由和一般個人生活自由受《基本法》和相關國際公約保障，並強調國安法第一章已說明會充分保障人權自由，相關法律條文十分清晰，所說明的只是4類罪行，是針對當時香港實際情况制定。

至於有關公共圖書館藏下架，李家超相信處理館藏的人員有專業判斷，政府一定不會推薦違法、侵犯版權、認為意識不良的書籍。他亦說，政府有責任推動社會形成正確價值觀，不推薦發現意識不良的書籍，但「市民有其他方法可以閱讀這本書籍」。

張欣宇昨在facebook表示，從公共利益角度，公共圖書館審核和篩選館藏本身合理，一些明確違法的內容，例如危害國家主權、淫穢或暴力等，審查過程中相對較易判斷，惟文藝作品並非非黑即白，審查時難免要審查者主觀判斷。他亦說，在香港公共管理方面，有公務員得悉強調國家安全是政治正確，故此「能殺就殺，有事就賴國安法」，稱「這種作風可以說是特區施政的一個巨大障礙」，又建議政府警惕某些別有用心的勢力，正視和改善這種不良作風。