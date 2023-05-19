流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000

新冠重症死亡195宗 按周多36

醫管局數據顯示，急症室過去一周（5月9至15日）日均6226人求診，其中1091人需入院，內科及兒科病房使用率分別為110%及94%，與上周相若。衛生防護中心昨日公布，過去一周（5月7至13日）公立醫院流感入院率為0.39（每一萬人口），較前一周0.59下跌，仍高於0.25基線水平；定點普通科門診及私家醫生呈報流感比率均較前一周下跌，新冠病人求診率則續升，新冠重症及死亡個案錄得195宗，按周多36宗。

學者指RSV患者住院期增

在公院工作的港大兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強表示，各類上呼吸道病毒輪流爆發，新冠重症主要涉長者，不時會有一兩名兒童較嚴重，均未打齊針，再次提醒市民盡快打齊足夠劑數疫苗。

葉柏強稱，近日尤其關注RSV病毒，感染者住院時間較以往長，新冠疫情前一般3至4天可出院；現時需5至7天，因長時間發燒、需聞氧氣和吊鹽水。他提到，RSV無法接種疫苗預防，呼籲做好個人衛生，如有病徵應請兩三日病假。

兒科房94%滿 醫生：還免疫債

中大醫院兒科專科醫生韓錦倫表示，兒童經歷3年疫情後再接觸各類病毒必會較嚴重，「還免疫債」是必經的路，該院急症服務亦緊張，「（病房）有牀就收症，無牀就開藥」。不過他指，感染流感的兒童入院時間較短，即使病情嚴重，例如出現嘶哮、哮喘或腦炎等，只要及早處方消炎藥物，大多能很快出院，呼籲家長盡早帶子女求診。