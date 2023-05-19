劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政

周文港：港文憑試應試人數逐年跌

身兼嶺大協理副校長的選委界議員劉智鵬稱，本港大學一直招收大量來港讀碩士及博士的內地生，培養高端人才，惟資助大學的非本地本科生學額一直設限，令大學資源未物盡其用，無足夠非本地生推動本港成為國際教育樞紐，建議聚焦「一帶一路」區域招生，以及每年撥出5000個學額予大灣區高中生來港升學。李家超關注相關財政負擔，劉智鵬認為可重整本地及非本地生的學費，同時發展產業配套，制訂海外招生計劃。身兼教大協理副校長的周文港則指出，非本地生來港升學需要自費，不涉公帑，並強調中學文憑試應試人數逐年下跌，很值得爭取內地高材生來港升讀大學。

昨答問會首節主題為「安全和穩定」，李家超發言時稱國家安全與一國兩制息息相關，提及近日有美國政客「霸道攻擊」香港，向本港法官施壓，意圖干擾法官公平審訊案件，批評是破壞法治，予以最嚴厲譴責。他認為事件反映外部勢力惡意破壞香港之心未減，證明區議會改組屬必要和緊迫，絕不容許區議會再被用作「黑暴」、「攬炒」平台。