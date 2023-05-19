特首交流會 議員倡北都推「土地債券」收地 學者指利息高操作複雜 李家超：債券公私合作等均值考慮

李澤鉅盼政府「計到數回到本」

另外，長實昨日舉行股東會，集團主席李澤鉅被問到對交椅洲人工島的看法，他稱很多人已就項目發表意見，不想多談，但希望政府能夠「計到數」，樓價與地價能如政府所料，上升至當局現時預計的成本價，希望可以「回到本」。

陳振英倡20年期 可抵買官地成本

李家超昨日出席立法會互動交流答問會，其中就發展北部都會區及交椅洲人工島等基建工程的融資和公私營合作方案諮詢議員意見。陳振英建議具穩定收入的基建項目可透過證券化集資，至於北都，他認為需較長時間產生收益的項目如創新科技園，可採用土地債券融資，減輕財政壓力。陳會後表示，北都不少土地為農地、祖堂地或由發展商持有，利用土地債券收地，可紓緩以現金收地造成的財政壓力。他指土地債券年期一般以10年計，建議至少為期20年較合適，持有人每年可獲利息收入，發展商亦能以債券抵消部分購買官地的成本。

財政司長陳茂波早前表示，發展人工島所需大部分資金將通過市場募集。李家超昨日未有交代政府正考慮以什麼方案向市場融資，稱發債、公私營合作等方向均值得考慮。他特別提到，早前赴中東阿聯酋外訪，當地將部分區域撥予企業全面自行發展，猶如「小政府」在區內制訂法規、徵收稅項，稱對創新概念持開放態度。

建測規園界謝偉銓認為，北都幅員廣闊，相信需採用不同方式集資。對於土地債券，他指出需處理多項問題，包括如何贖回債券、能否以不同回報方式補償、債券可否自由買賣等，政府亦需「落水」為債券支付利息，強調關鍵在於債券要有具足夠吸引力的回報。

專家：倘發展商回購 或需現金抵債

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指出，專項專用債券有指定目的，息率一般較高，認為原則上政府應發行一般債券，規模較大且較直接，從中獲取資金收地。中大經濟學系副教授莊太量認為，以債券收地需提供更高回報，否則不具吸引力。他指出土地債券操作有其複雜性，舉例如果可持債券換購土地，一旦發展商同一時間欲回購土地，或會面對土地不足，政府可能要以現金贖回債券，大量開發土地償還則可能導致債券面值大跌。莊太量建議透過「餅券」方式向公眾發售土地債券集資，持有人使用債券能在指定年期和區域購買單位，起保值作用。

工聯提「基建債券」 准MPF買

工聯會黃國昨日發言時則建議政府推出「基建債券」，容許市民用強積金購買。李家超表示可考慮透過發債融資，但強調投資是個人選擇，涉及系統性運用市民資金要非常小心，會尊重市民的投資選擇權。