明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

特首交流會 議員倡北都推「土地債券」收地 學者指利息高操作複雜 李家超：債券公私合作等均值考慮

【明報專訊】今屆政府同時推動北部都會區及交椅洲人工島發展，昨日立法會舉行「特首互動交流答問會」，多名議員就兩個項目提議集資方式。金融界陳振英建議在北都以「土地債券」代替現金收地，紓緩政府現金流壓力。有學者認為，專項專用債券的利息一般較高，原則上發行一般債券較理想，規模亦較大。特首李家超表示，政府會積極考慮向市場融資減輕財政壓力，債券、公私營合作、給予土地發展得益等方案均值得考慮。

李澤鉅盼政府「計到數回到本」

另外，長實昨日舉行股東會，集團主席李澤鉅被問到對交椅洲人工島的看法，他稱很多人已就項目發表意見，不想多談，但希望政府能夠「計到數」，樓價與地價能如政府所料，上升至當局現時預計的成本價，希望可以「回到本」。

陳振英倡20年期 可抵買官地成本

李家超昨日出席立法會互動交流答問會，其中就發展北部都會區及交椅洲人工島等基建工程的融資和公私營合作方案諮詢議員意見。陳振英建議具穩定收入的基建項目可透過證券化集資，至於北都，他認為需較長時間產生收益的項目如創新科技園，可採用土地債券融資，減輕財政壓力。陳會後表示，北都不少土地為農地、祖堂地或由發展商持有，利用土地債券收地，可紓緩以現金收地造成的財政壓力。他指土地債券年期一般以10年計，建議至少為期20年較合適，持有人每年可獲利息收入，發展商亦能以債券抵消部分購買官地的成本。

財政司長陳茂波早前表示，發展人工島所需大部分資金將通過市場募集。李家超昨日未有交代政府正考慮以什麼方案向市場融資，稱發債、公私營合作等方向均值得考慮。他特別提到，早前赴中東阿聯酋外訪，當地將部分區域撥予企業全面自行發展，猶如「小政府」在區內制訂法規、徵收稅項，稱對創新概念持開放態度。

建測規園界謝偉銓認為，北都幅員廣闊，相信需採用不同方式集資。對於土地債券，他指出需處理多項問題，包括如何贖回債券、能否以不同回報方式補償、債券可否自由買賣等，政府亦需「落水」為債券支付利息，強調關鍵在於債券要有具足夠吸引力的回報。

專家：倘發展商回購 或需現金抵債

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指出，專項專用債券有指定目的，息率一般較高，認為原則上政府應發行一般債券，規模較大且較直接，從中獲取資金收地。中大經濟學系副教授莊太量認為，以債券收地需提供更高回報，否則不具吸引力。他指出土地債券操作有其複雜性，舉例如果可持債券換購土地，一旦發展商同一時間欲回購土地，或會面對土地不足，政府可能要以現金贖回債券，大量開發土地償還則可能導致債券面值大跌。莊太量建議透過「餅券」方式向公眾發售土地債券集資，持有人使用債券能在指定年期和區域購買單位，起保值作用。

工聯提「基建債券」 准MPF買

工聯會黃國昨日發言時則建議政府推出「基建債券」，容許市民用強積金購買。李家超表示可考慮透過發債融資，但強調投資是個人選擇，涉及系統性運用市民資金要非常小心，會尊重市民的投資選擇權。

相關字詞﹕答問大會 特首互動交流答問會 交椅洲人工島 北部都會區

上 / 下一篇新聞

六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法
六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法
港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續
港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續
「翻案修例」不設追溯 未裁決案件適用
「翻案修例」不設追溯 未裁決案件適用
地契擬自動續50年 目標明年初通過 到期前3年刊憲 不屬「負面清單」即續契
地契擬自動續50年 目標明年初通過 到期前3年刊憲 不屬「負面清單」即續契
劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政
劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政
流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000
流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000
陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過
陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過
涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞
涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞
拍照漢墮水塘 露宿一夜獲救
拍照漢墮水塘 露宿一夜獲救
李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」
李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」
金行遭搶鏈 職員偕途人擒賊
金行遭搶鏈 職員偕途人擒賊
失業率3%十二連跌 孫玉菡料進一步改善
失業率3%十二連跌 孫玉菡料進一步改善
社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪
社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪
盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月
盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月
收款訛稱「登樓提貨」失蹤 警劏房拘騙徒
收款訛稱「登樓提貨」失蹤 警劏房拘騙徒
易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌
易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌
首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬
首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬
尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元
尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元
「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元
「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元
Amina涉擲物毁車 鄰居外傭：聞巨響及被告尖叫
Amina涉擲物毁車 鄰居外傭：聞巨響及被告尖叫
警搗賭網洗錢黨拘17人
警搗賭網洗錢黨拘17人
大灣區GBA專題：復常後首季 粵GDP按年增4% 深圳6.5%最高 廣州最低遜港
大灣區GBA專題：復常後首季 粵GDP按年增4% 深圳6.5%最高 廣州最低遜港
灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美
灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美
【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」
【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」
【Emily】跳出框框科藝結合 科學館辦材料展
【Emily】跳出框框科藝結合 科學館辦材料展
【Emily】中電鐘樓文化館開幕 舊鐘芯品味倒流時光
【Emily】中電鐘樓文化館開幕 舊鐘芯品味倒流時光
【Emily】三度連任律師會長？ 陳澤銘笑而不語
【Emily】三度連任律師會長？ 陳澤銘笑而不語
【Emily】施俊輝陪北上 港深姊妹校疫後首交流
【Emily】施俊輝陪北上 港深姊妹校疫後首交流
【Emily】陳祖恒中山裝開會 李家超大讚「帥哥」
【Emily】陳祖恒中山裝開會 李家超大讚「帥哥」
【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報報慶】新坐標兩論壇 給年輕人一個夢 《明報》同政商文藝界齊繪文化願景
【明報報慶】新坐標兩論壇 給年輕人一個夢 《明報》同政商文藝界齊繪文化願景
【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行
【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行
【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始
【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始