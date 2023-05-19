明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

「翻案修例」不設追溯 未裁決案件適用

【明報專訊】本報早前報道，律政司建議修例，容許律政司在原訟庭指定法官審理國安案件作無罪裁決後，可透過「案件呈述」方式上訴。大律師公會回覆政府諮詢時，要求釐清修例對進行中的審訊影響，律政司於提交立法會文件中回應說，新機制不具追溯力，但「將適用於法例修訂生效後做出的無罪裁決」。

翻查資料，立法會大會約在7月12日舉行暑假休會前最後一次會議。目前兩宗高等法院原訟庭審理的《港區國安法》案件中，民主派初選案先前預留90日審期，目前已過了58日。有辯方律師預計，按目前進度，至少要審到8月。壹傳媒黎智英涉勾結外國勢力案，先前預期9月開審，但仍取決於法庭審理初選案進度。

律政司未言何時呈立會

律政司在文件中無提及具體提交立法會的時間，只說為填補司法不公，要及早處理重大法律空隙，會在可行範圍內盡快提交修訂《刑事訴訟程序條例》。

大律師公會提議以「劃線」決定實施日期，律政司說被告不能因原審法庭犯錯而有實際權利，加上特區有責任防範、制止及懲治危害國家安全行為和活動，認為不宜「劃線」定日期。

稱「推翻無罪」不一定指向有罪

香港大學法律學院教授楊艾文關注，上訴庭「推翻」原訟庭裁決唯一意思是裁定被告有罪，建議釐清上訴庭裁定有罪或可指示原訟庭續審。

律政司回應說，推翻無罪裁決可解釋撤銷、廢除或擱置，不一定指向裁定有罪，例如可純粹推翻無罪裁決及指示原訟庭恢復審訊，將上訴庭法律觀點套用案中證據，證明控罪是否成立。

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法
六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法
港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續
港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續
地契擬自動續50年 目標明年初通過 到期前3年刊憲 不屬「負面清單」即續契
地契擬自動續50年 目標明年初通過 到期前3年刊憲 不屬「負面清單」即續契
特首交流會 議員倡北都推「土地債券」收地 學者指利息高操作複雜 李家超：債券公私合作等均值考慮
特首交流會 議員倡北都推「土地債券」收地 學者指利息高操作複雜 李家超：債券公私合作等均值考慮
劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政
劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政
流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000
流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000
陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過
陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過
涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞
涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞
拍照漢墮水塘 露宿一夜獲救
拍照漢墮水塘 露宿一夜獲救
李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」
李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」
金行遭搶鏈 職員偕途人擒賊
金行遭搶鏈 職員偕途人擒賊
失業率3%十二連跌 孫玉菡料進一步改善
失業率3%十二連跌 孫玉菡料進一步改善
社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪
社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪
盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月
盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月
收款訛稱「登樓提貨」失蹤 警劏房拘騙徒
收款訛稱「登樓提貨」失蹤 警劏房拘騙徒
易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌
易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌
首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬
首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬
尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元
尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元
「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元
「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元
Amina涉擲物毁車 鄰居外傭：聞巨響及被告尖叫
Amina涉擲物毁車 鄰居外傭：聞巨響及被告尖叫
警搗賭網洗錢黨拘17人
警搗賭網洗錢黨拘17人
大灣區GBA專題：復常後首季 粵GDP按年增4% 深圳6.5%最高 廣州最低遜港
大灣區GBA專題：復常後首季 粵GDP按年增4% 深圳6.5%最高 廣州最低遜港
灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美
灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美
【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」
【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」
【Emily】跳出框框科藝結合 科學館辦材料展
【Emily】跳出框框科藝結合 科學館辦材料展
【Emily】中電鐘樓文化館開幕 舊鐘芯品味倒流時光
【Emily】中電鐘樓文化館開幕 舊鐘芯品味倒流時光
【Emily】三度連任律師會長？ 陳澤銘笑而不語
【Emily】三度連任律師會長？ 陳澤銘笑而不語
【Emily】施俊輝陪北上 港深姊妹校疫後首交流
【Emily】施俊輝陪北上 港深姊妹校疫後首交流
【Emily】陳祖恒中山裝開會 李家超大讚「帥哥」
【Emily】陳祖恒中山裝開會 李家超大讚「帥哥」
【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報報慶】新坐標兩論壇 給年輕人一個夢 《明報》同政商文藝界齊繪文化願景
【明報報慶】新坐標兩論壇 給年輕人一個夢 《明報》同政商文藝界齊繪文化願景
【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行
【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行
【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始
【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始