「翻案修例」不設追溯 未裁決案件適用

翻查資料，立法會大會約在7月12日舉行暑假休會前最後一次會議。目前兩宗高等法院原訟庭審理的《港區國安法》案件中，民主派初選案先前預留90日審期，目前已過了58日。有辯方律師預計，按目前進度，至少要審到8月。壹傳媒黎智英涉勾結外國勢力案，先前預期9月開審，但仍取決於法庭審理初選案進度。

律政司未言何時呈立會

律政司在文件中無提及具體提交立法會的時間，只說為填補司法不公，要及早處理重大法律空隙，會在可行範圍內盡快提交修訂《刑事訴訟程序條例》。

大律師公會提議以「劃線」決定實施日期，律政司說被告不能因原審法庭犯錯而有實際權利，加上特區有責任防範、制止及懲治危害國家安全行為和活動，認為不宜「劃線」定日期。

稱「推翻無罪」不一定指向有罪

香港大學法律學院教授楊艾文關注，上訴庭「推翻」原訟庭裁決唯一意思是裁定被告有罪，建議釐清上訴庭裁定有罪或可指示原訟庭續審。

律政司回應說，推翻無罪裁決可解釋撤銷、廢除或擱置，不一定指向裁定有罪，例如可純粹推翻無罪裁決及指示原訟庭恢復審訊，將上訴庭法律觀點套用案中證據，證明控罪是否成立。

（港區國安法）