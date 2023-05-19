港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續

要求冰協兩周內交完善管治補充

冰協昨再就失誤致歉，感激港協無因此削減對冰球運動資助撥款，稱領隊關婉儀已就表現不足及不夠危機意識做檢討。冰協稱理解楊祖賜因事件「背負上巨大壓力」，就事發後因缺乏處理經驗，導致向港協交代不夠快速全面表達歉意，承諾會從中汲取教訓及改善。冰協稱將「從速進行」管治改善，不會辜負市民、港府及港協期望。

冰協再致歉 稱理解楊祖賜「負巨壓」

港協昨召開約半小時董事局特別會議，楊祖賜稱，關婉儀無按指引把儲存正確國歌的硬件交予主辦方，無由主辦方書面確認收妥，亦無在播放國歌前再次核對，相關懲處要恰當反映事件嚴重及具警惕作用。被問及是否「從輕發落」或「放生」冰協時，他回應稱「唔係咁睇法」，解釋「書面申斥」不止於單純警告，受申斥一方須按港協要求跟進後續工作。至於雙方是否確保不再「隔空駁火」，他稱不會交代私人評論，認為處理問題應實事求是，冀「合作性」而非「對抗性」解決問題。

將修指引 主辦方拒核對須不參賽

事件中港協的國歌指引是否完備亦受關注。港協最快今發通告修訂指引，要求體育總會出賽前領取附國歌音檔的工具包，並與主辦方書面簽收；如主辦方拒絕核對，領隊必須拒絕隊員參與賽事或頒獎禮，令體育總會「有規可循」，預計本月底會開簡報會。

文體旅局昨發稿形容「書面申斥」屬合適懲處，着冰協和其他總會以此為鑑，日後確切執行指引以維護國家尊嚴。

局方透露，康文署正進一步檢視冰協使用政府撥款有否改善空間，確保公共資源獲適當使用，能更有效推動冰球運動發展，以及更好支持冰球運動員訓練及參加國際比賽。

鄭泳舜：若要人處理國歌 或需增資源

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜稱，「書面申斥」屬嚴肅懲處，相信港協取得一定平衡，否則暫停會籍將影響運動員作賽資助。他透露曾與部分體育屬會了解，相信港協提出修訂指引建議，有助體育總會日後作賽時清晰掌握應對不同情况。至於康文署正檢視冰協使用撥款有否改善空間，他稱需因應賽事規模及出隊人數等調配資源，若冰協出賽處理國歌須增加人手，不排除署方需增撥相應資源。

身兼香港冰球協會榮譽會長的港協副會長霍啟剛昨稱，港協發出「書面申斥」象徵事件正式告一段落，而港協亦進一步完善指引；又認為事件暴露冰協企業管治不足，期望港協繼續協助及督導，提升其企業管治水平。