六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法

前兩年皆年底辦 設於觀塘屯門

今年是廣東社團總會第三年舉辦「家鄉市集活動」，翻查資料，過去兩年分別在10月及12月，於觀塘及屯門舉行。本報分別向該會主席龔俊龍及第一執行主席鄧清河查詢日後是否年底改為夏季舉行，兩人着記者向秘書處查詢，該會職員其後稱難以回答。

「展示由治及興」 社團領導拍片宣傳

今年是六四事件34周年，至今未有團體表示會舉辦六四集會。過去用作舉辦悼念燭光集會的維園硬地足球場，則於今年六四前後分別維修及租予廣東社團總會慈善基金，其中基金由5月30日租用至6月7日，預計各社團在市集會設205個攤位。根據海報及網上宣傳，市集6月3及4日由早上10時開放至晚上9時，6月5日則在晚上6時結束，屆時設攤位、表演、打卡熱點等，「展示香港進入由治及興新階段的新氣象」。多個社團領導層在社交網站拍片宣傳，例如福建社團聯會秘書長佘德聰說屆時展銷「價格超低」的福建小吃，貴州聯誼會榮譽會長楊育清稱會展示茅台酒等貴州特產。總會職員稱，會方申請時無要求提交人數，並稱正邀請官員出席。

警：因應公共安全適當部署

警方回覆查詢稱，未接獲任何團體通知打算6月4日在港島區舉行公眾活動。被問及如何防止當日活動被騎劫、當日會否在維園附近加強巡邏及會否阻止身穿黑衣者進入維園，警方說，會因應公共安全和公共秩序情况適當部署及行動。

康文署回覆查詢時，無正面回應主辦機構申請人數，以及穿黑衣及手持蠟燭等會否被拒入場，僅回覆說已要求租用團體遵守場地使用條件。

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