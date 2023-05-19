【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始

明報駐廣州記者站主任 陳子凌

部門嘆傳媒「又換記者？上手名字都未記熟」

本報記者長駐廣州站建立人脈

那是個可以「拎包入住」的單位，但肯定不是一個能夠立即工作的地方。短短兩三日間，3個對廣州完全不熟悉的男人將辦公桌、電腦、打印機等等添置齊全，裝好上網。猶記得廣州站備妥設備，正式開工那天碰巧是我的生日，沒有什麼特別慶祝，心中只想着，「終於搞掂了」。

這是3人出發前數月，明報作出的一項重要決定：於廣州設記者站。事實上，在新冠疫情肆虐期間於外地駐站及外派同事殊為不易。首先是兩地封關，一旦北上就不能輕易回港，有種「壯士一去不復還」的「悲壯」；其次是在經濟大環境轉差，面對節流壓力之下，公司卻撥出資源成立外站，這也令廣州站的意義不小，同事背負的責任也不小。

名為廣州站，實質是覆蓋大灣區內地9市的「大灣區站」，這也是公司疫下設站的目的，通關之前先於大灣區打好基礎，爭取贏在起跑線。怎樣打好基礎？記得曾有當地機構部門人士說過，「某某台又換記者上廣州，我連上一手的名字都未記熟，所有東西又要重新解釋一番」，雖屬半開玩笑，但也促使我們決定採取有別於其他同行每半年一調的模式，由同事長駐廣州建立人脈圈，這確實十分有利於我們打下良好的關係網絡，便於深度採訪。

創業經濟文化教育通關

說港人需知道想知道未必知的事

另一方面，當時不乏內地及香港同行報道大灣區新聞，但要在眾多同類新聞中脫穎而出，並不能只滿足於「人有我有」，也不能一味劍走偏鋒「人無我有」。有不少人曾問「明報大灣區版是做什麼內容的」，我總會這樣回答，「政策經濟文化社會生活等等等等無所不包，跟大灣區有關的都做」，聽起來空泛，內裏的原則其實很清晰：說香港讀者需要知道、喜愛知道，以及未必知道的故事。

因此，這些日子，我們既採訪過眾多灣區創業的港人，介紹過諸如港澳藥械通、支持創業就業等眾多政策，也報道過廣州砍樹風波等社會新聞，亦曾介紹廣州米芝蓮餐廳、以物易物商店等生活題材，以及包括太古地產、國泰、領展、百度等等企業訪問和經濟類新聞，還有科大（廣州）及暨大港澳子弟學校等大灣區文化教育相關的專訪，當然也少不了像大灣區周年系列、通關系列等專題報道。此外，封關期間，我們派人赴京採訪了二十大、親自體驗立法會選舉首次允許內地港人投票，還有今年年初一連串的通關報道。

慶幸的是，一些專訪報道如和睦家醫療首席執行官吳啟楠、科大（廣州）校長倪明選，以及國泰首個香港以外總部負責人任梓文，還有百度位於廣州的無人駕駛基地，都是首次接受香港媒體採訪。

說好不是一味唱好

而是一起做得更好

要說最印象深刻的，則是一篇並不起眼的報道。當日深圳前海推出方便當地工作及生活港人的手機程式，各媒體網站紛紛轉載新聞稿。然而同事發現，程式內資訊過時並報道出來，後來前海當局主動聯繫明報廣州站，表示閱畢後已立即更新信息，同事也迅速跟進並報道。這宗報道的意義在於，一來內地部門是會看大灣區版的（笑）；二來我們發揮媒體第四權監督的角色獲得內地政府部門認同；三來證明廣州站絕非「報喜不報憂」；四來在溝通過程中，我們沒有感覺到對方任何採訪干預。

或許這只是一件小事，但在內地近年對港媒「避之則吉」的態度下，這件事也證明兩地對於媒體角色的認知或許十分不同，但也並非沒有溝通空間，亦證明了廣州站「說好灣區故事」的「好」，不是一味唱好，而是一起做得更好。

執筆至此，廣州站成立快兩年，兩地亦已通關，而我們先行一步打下的基礎，人家還在起跑線，我們已在賽道上的優勢也在顯現。這些優勢除了新聞，還可能在交流活動等方面。同時，隨着內地復常，廣州站同事也將更常跳出廣州，在大灣區其他城市發掘更多好題目。

最後，謝謝過去及現在於廣州站工作的同事，辛苦一眾在香港幫忙打點的編採、美術、行政等同事，當然還有老細的支持和體諒。