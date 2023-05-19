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港聞

港聞二

【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行

【明報專訊】不經不覺在《明報》工作了12年，這些年走過了許多大小新聞現場，很多經歷深刻難忘。自從香港新冠疫情第五波爆發，許多醫院陸續「淪陷」，急症室情况變得愈來愈緊張，醫院成為攝影記者採訪的戰場。去年疫情高峰期，為了掌握醫院狀况，我花了一整星期走遍各間醫院的急症室，而明愛醫院急症室外的情况尤其震撼。一個個大小帳篷裏坐滿等待求診或等候牀位的確診者，猶記得當時氣溫驟降，寒風刺骨，小朋友和院友的哭聲叫聲此起彼落，護士在露天病牀中穿梭，忙着照顧。在這種氣氛下，我慢慢在外圍拍攝，希望透過照片讓讀者了解現場情况。

攝疫情醫院「淪陷」 如歷戰場

除了疫情，這些年來在工作崗位上，有着各種難忘經歷，攝記要用鏡頭去看、也要用心去體會。記得某年採訪深圳意外現場，為繞過封鎖區拍攝，在日落前走進叢林，看着信號有限而不準確的GPS定位，一路「爆林」突破，最後迷路收場，更差點出意外，令同事擔心，最後雖能全身而退，但這經歷記憶猶新，每每提醒着我凡事要量力而為，不要錯判形勢。

又有一次採訪爆炸案跟進，與同事一路跟着新聞消息走到現場，在遺留下的零碎線索下，最後接觸到死者家屬，碰巧死者當天出殯，趕緊跑到那條偏遠小村落，望能採訪家屬，而當我走到遺體前上香時，身旁親屬的哭聲在寂靜山谷中分外響亮，死者妻子崩潰地蹲在身旁的畫面，至今在腦海揮之不去，作為旁觀的記錄者，這刻心情難以言狀。還有很多很多經歷是以前從未想過會親身感受的，兒時我從未想過要當記者，也沒太關心時事局勢，但踏進這個行業後，回顧這些經歷，當中收穫良多。

新聞照片是日報版面所需，與文字互補，除了見報之外，更重要的是為記錄歷史，這一次疫情在醫院所拍照片得獎也如是。身邊每一名《明報》同事，哪怕是入行只三兩年的記者，都讓我感受到他們身上那帶有能量的「火氣」。我相信一切都有緣分，上天讓我走進這個崗位，儘管力有不逮，但我希望未來能繼續為歷史作記錄，帶着這份「意義」前行。

文：報業公會最佳圖片（新聞組）冠軍得主 鄧宗弘

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