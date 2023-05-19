【明報報慶】新坐標兩論壇 給年輕人一個夢 《明報》同政商文藝界齊繪文化願景

回顧首個論壇，擔任主禮嘉賓的香港特首李家超首先發言，提出「壯大香港文化藝術人才庫」，接着有中聯辦副主任盧新寧致辭時指「文化產業有助增強香港發展動能」，至今不到三個季度，政府能從藍圖設計到規劃實踐，比較歷年文化政策的推動速度，今日人才培育撥款得以落實，鼓勵年輕人追夢，不再是口號。主題演講講者還有文化體育及旅遊局長楊潤雄、西九文化區管理局董事局主席唐英年、中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜。楊局長提到2023年啟用的東九文化中心設立名為創館的試驗場，並成立東九文化中心藝術科技學院，提供培訓及製作不同類型藝術科技節目；唐英年呼應論壇主題指出，香港發展為「中外文化藝術交流中心」後，年輕人將可視之為畢生事業；孫總裁則呼籲金融界應積極發揮力量，支持香港成為中外文化藝術交流中心，例如支持民俗文物保育、為藝術界提供全方位金融服務。

當日專題論壇以「承先啟後，坐言起行──推動中外文化藝術交流」為題，由香港藝術學院院長茹國烈主持，邀得體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛、香港故宮文化博物館長吳志華、香港旅遊發展局總幹事程鼎一、亞洲演藝研究創辦人及總監毛俊輝、中國文物文化推廣專家黑國強、視覺藝術家劉小康，一同分享業界經歷與看法，尤其面對鄰近國家的競爭威脅，應更關注市場聲音，有危機管理意識（黑國強語），同時也要善用人才、善用內地文化資源「走出去」助西方觀眾認識中華文化（吳志華語）。長年在藝術界工作的嘉賓則認為政府資助政策應與時並進，着重支持具質素及水準創作才是出路（毛俊輝語），亦提到香港近10年作為中外文化交流中心，未有顯著進步，提出要融入大灣區（劉小康）。從鄰近國家經驗如韓國，則可多了解當地文化發展政策，為文化政策訂立KPI（霍啟剛語）。至於旅遊方面，外地人來港旅遊，並非只是追求食玩買，更希望深入了解當地歷史（程鼎一語）。各嘉賓在論壇綜觀全局，為香港出謀獻策。

新一代追求平等精神 業界培育人才需更花心思

《明報》主辦的論壇正為政商與文化界建構重要平台。首個論壇以政策執行者與業界的角度互相呼應，半年以來，文化界議論紛紛。時至今年4月，《明報》舉辦第二場新坐標論壇，以「構建中外文化藝術交流中心之人才大策略」為題，邀請文化界不同世代的代表人物在論壇發言，大家異口同聲，均表示文化界面對人才流失的現象。今次論壇聚焦業界人才培訓資源積累與配對，主禮嘉賓之一、立法會議員、藝發局主席霍啟剛致辭，既有提到國家在「十四五」規劃中，香港的角色如何，也為論壇帶來喜訊：藝發局獲撥款9771萬元培育藝術行政人才。香港演藝學院校長蔡敏志發言，認為要培養本地文藝人才之前，要先思考香港需要哪些市場、它們又有什麼特性等，才知道如何培養人才。浸大創意藝術學院創院院長潘明倫則提出，預測未來的最佳方法，就是創造未來，勉勵在場文化界領袖同創未來，並要跨界合力育才。教育燃新主席黃英琦則指，新一代藝文人應具備「橫向思維」。他們不約而同，均指出香港有中華文化根基、推廣中華文化的條件等，與首個論壇主題遙遙呼應。接着由4位來自電影、表演藝術、數碼藝術的講者，分享人力資源應用策略：mm2 Hong Kong監製文佩卿從自己的編劇之路述說擔任監製的「創業」經歷，勉勵業界多鼓勵事業尚未成功的新人。香港芭蕾舞團行政總監李易璇強調，年輕人有的是創意，「我們基本上都要跟他們學習」──「我們」要讓他們知道，「我們」需要他們，這樣就可培養他們的責任感。在論壇當中的年輕人代表、爆炸戲棚創辦人陳恩碩發言時，分享他創辦的長壽音樂劇《我們的青春日誌》緣起，道出香港文化所缺──缺乏表演場地、缺乏可供表演者與觀眾建立長期而穩定關係的音樂劇，令文化事業得以延續下去。在眾多表演藝術的行政經歷與實踐中，INDEX GAME元宇宙遊戲工作室創辦人王碧琪，分享她從三四人團隊，怎樣擴展為約30人的規模，在人才培育方面，她從傳統廣告行業走到數碼營銷，元宇宙概念往往能準確聚焦年輕人群體的好奇。

綜觀兩場論壇豐富內容，從政商界牽頭，以政策和財政促進香港文化驅動力，有倡議參照外國經驗、擁抱「多元文化主義」，也有重視世代交替、人才培育方法的策略，論壇的確為文化界帶來新策略、新聲音，為「中外文化藝術交流中心」鋪橋搭路，奠定香港文化發展基礎。