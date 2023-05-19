明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【明報報慶】新坐標兩論壇 給年輕人一個夢 《明報》同政商文藝界齊繪文化願景

【明報專訊】《明報》與香港政商界在本年度（2022/23）攜手舉辦合共逾400人參與的兩場殿堂級文化論壇，在國家發展大勢中，為香港探尋文化定位。2022年9月8日在香港故宮文化博物館，先由特首李家超為高峰論壇揭開序幕，號召逾200位嘉賓登船領航，繪畫文化發展藍圖，同為未來標註「香港新坐標」；而2023年4月28日邀得香港藝術發展局主席、立法會議員霍啟剛，在香港演藝學院為文化界鑄造新引擎，論壇致辭時提到藝發局獲撥款近億元，推出文化藝術行政人才培育計劃，在場逾100位文化界代表掌聲雷動，帶動新一波文化高浪。

回顧首個論壇，擔任主禮嘉賓的香港特首李家超首先發言，提出「壯大香港文化藝術人才庫」，接着有中聯辦副主任盧新寧致辭時指「文化產業有助增強香港發展動能」，至今不到三個季度，政府能從藍圖設計到規劃實踐，比較歷年文化政策的推動速度，今日人才培育撥款得以落實，鼓勵年輕人追夢，不再是口號。主題演講講者還有文化體育及旅遊局長楊潤雄、西九文化區管理局董事局主席唐英年、中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜。楊局長提到2023年啟用的東九文化中心設立名為創館的試驗場，並成立東九文化中心藝術科技學院，提供培訓及製作不同類型藝術科技節目；唐英年呼應論壇主題指出，香港發展為「中外文化藝術交流中心」後，年輕人將可視之為畢生事業；孫總裁則呼籲金融界應積極發揮力量，支持香港成為中外文化藝術交流中心，例如支持民俗文物保育、為藝術界提供全方位金融服務。

當日專題論壇以「承先啟後，坐言起行──推動中外文化藝術交流」為題，由香港藝術學院院長茹國烈主持，邀得體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛、香港故宮文化博物館長吳志華、香港旅遊發展局總幹事程鼎一、亞洲演藝研究創辦人及總監毛俊輝、中國文物文化推廣專家黑國強、視覺藝術家劉小康，一同分享業界經歷與看法，尤其面對鄰近國家的競爭威脅，應更關注市場聲音，有危機管理意識（黑國強語），同時也要善用人才、善用內地文化資源「走出去」助西方觀眾認識中華文化（吳志華語）。長年在藝術界工作的嘉賓則認為政府資助政策應與時並進，着重支持具質素及水準創作才是出路（毛俊輝語），亦提到香港近10年作為中外文化交流中心，未有顯著進步，提出要融入大灣區（劉小康）。從鄰近國家經驗如韓國，則可多了解當地文化發展政策，為文化政策訂立KPI（霍啟剛語）。至於旅遊方面，外地人來港旅遊，並非只是追求食玩買，更希望深入了解當地歷史（程鼎一語）。各嘉賓在論壇綜觀全局，為香港出謀獻策。

新一代追求平等精神 業界培育人才需更花心思

《明報》主辦的論壇正為政商與文化界建構重要平台。首個論壇以政策執行者與業界的角度互相呼應，半年以來，文化界議論紛紛。時至今年4月，《明報》舉辦第二場新坐標論壇，以「構建中外文化藝術交流中心之人才大策略」為題，邀請文化界不同世代的代表人物在論壇發言，大家異口同聲，均表示文化界面對人才流失的現象。今次論壇聚焦業界人才培訓資源積累與配對，主禮嘉賓之一、立法會議員、藝發局主席霍啟剛致辭，既有提到國家在「十四五」規劃中，香港的角色如何，也為論壇帶來喜訊：藝發局獲撥款9771萬元培育藝術行政人才。香港演藝學院校長蔡敏志發言，認為要培養本地文藝人才之前，要先思考香港需要哪些市場、它們又有什麼特性等，才知道如何培養人才。浸大創意藝術學院創院院長潘明倫則提出，預測未來的最佳方法，就是創造未來，勉勵在場文化界領袖同創未來，並要跨界合力育才。教育燃新主席黃英琦則指，新一代藝文人應具備「橫向思維」。他們不約而同，均指出香港有中華文化根基、推廣中華文化的條件等，與首個論壇主題遙遙呼應。接着由4位來自電影、表演藝術、數碼藝術的講者，分享人力資源應用策略：mm2 Hong Kong監製文佩卿從自己的編劇之路述說擔任監製的「創業」經歷，勉勵業界多鼓勵事業尚未成功的新人。香港芭蕾舞團行政總監李易璇強調，年輕人有的是創意，「我們基本上都要跟他們學習」──「我們」要讓他們知道，「我們」需要他們，這樣就可培養他們的責任感。在論壇當中的年輕人代表、爆炸戲棚創辦人陳恩碩發言時，分享他創辦的長壽音樂劇《我們的青春日誌》緣起，道出香港文化所缺──缺乏表演場地、缺乏可供表演者與觀眾建立長期而穩定關係的音樂劇，令文化事業得以延續下去。在眾多表演藝術的行政經歷與實踐中，INDEX GAME元宇宙遊戲工作室創辦人王碧琪，分享她從三四人團隊，怎樣擴展為約30人的規模，在人才培育方面，她從傳統廣告行業走到數碼營銷，元宇宙概念往往能準確聚焦年輕人群體的好奇。

綜觀兩場論壇豐富內容，從政商界牽頭，以政策和財政促進香港文化驅動力，有倡議參照外國經驗、擁抱「多元文化主義」，也有重視世代交替、人才培育方法的策略，論壇的確為文化界帶來新策略、新聲音，為「中外文化藝術交流中心」鋪橋搭路，奠定香港文化發展基礎。

上 / 下一篇新聞

六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法
六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法
港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續
港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續
「翻案修例」不設追溯 未裁決案件適用
「翻案修例」不設追溯 未裁決案件適用
地契擬自動續50年 目標明年初通過 到期前3年刊憲 不屬「負面清單」即續契
地契擬自動續50年 目標明年初通過 到期前3年刊憲 不屬「負面清單」即續契
特首交流會 議員倡北都推「土地債券」收地 學者指利息高操作複雜 李家超：債券公私合作等均值考慮
特首交流會 議員倡北都推「土地債券」收地 學者指利息高操作複雜 李家超：債券公私合作等均值考慮
劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政
劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政
流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000
流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000
陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過
陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過
涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞
涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞
拍照漢墮水塘 露宿一夜獲救
拍照漢墮水塘 露宿一夜獲救
李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」
李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」
金行遭搶鏈 職員偕途人擒賊
金行遭搶鏈 職員偕途人擒賊
失業率3%十二連跌 孫玉菡料進一步改善
失業率3%十二連跌 孫玉菡料進一步改善
社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪
社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪
盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月
盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月
收款訛稱「登樓提貨」失蹤 警劏房拘騙徒
收款訛稱「登樓提貨」失蹤 警劏房拘騙徒
易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌
易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌
首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬
首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬
尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元
尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元
「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元
「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元
Amina涉擲物毁車 鄰居外傭：聞巨響及被告尖叫
Amina涉擲物毁車 鄰居外傭：聞巨響及被告尖叫
警搗賭網洗錢黨拘17人
警搗賭網洗錢黨拘17人
大灣區GBA專題：復常後首季 粵GDP按年增4% 深圳6.5%最高 廣州最低遜港
大灣區GBA專題：復常後首季 粵GDP按年增4% 深圳6.5%最高 廣州最低遜港
灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美
灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美
【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」
【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」
【Emily】跳出框框科藝結合 科學館辦材料展
【Emily】跳出框框科藝結合 科學館辦材料展
【Emily】中電鐘樓文化館開幕 舊鐘芯品味倒流時光
【Emily】中電鐘樓文化館開幕 舊鐘芯品味倒流時光
【Emily】三度連任律師會長？ 陳澤銘笑而不語
【Emily】三度連任律師會長？ 陳澤銘笑而不語
【Emily】施俊輝陪北上 港深姊妹校疫後首交流
【Emily】施俊輝陪北上 港深姊妹校疫後首交流
【Emily】陳祖恒中山裝開會 李家超大讚「帥哥」
【Emily】陳祖恒中山裝開會 李家超大讚「帥哥」
【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行
【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行
【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始
【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始