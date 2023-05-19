【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰

《明報》作為一家立足香港的中國人的傳媒機構，現階段面對兩個變局。

大國角力 國際新秩序破立爭持

首先是世界之變，主要在於國家發展，中國呈現上升勢頭，美國相對優勢減退。中國就邁向和平崛起、民族復興努力所取得成果，客觀上讓其他新興國家看到，達至國家現代化，並非唯美國為首西方發達國家一途，而是另有途徑可供參考並依循。

中國發展帶來了轉變，對近世美西方國家主導的國際格局，構成挑戰和衝擊。設若美西方國家從包容、共融出發，透過良性競爭，相互學習，取長補短，則美西方國家與逐漸向中國模式靠攏的新興國家，未嘗不可以締造各方互利共贏，人類文明內涵更豐富、物質條件更豐盈的局面。只是，美國選擇圍堵、遏制、打擊中國，意圖透過壓服中國，延續美西方主導世界，而美國作為西方發達國家盟主，得以繼續稱霸世界。

從2018年美國發起貿易戰開始，5年以來，美國打壓中國，手段層出不窮，近期，除了在中國周邊加緊部署軍事圍堵，鼓動台灣對抗大陸，謀劃台海戰爭拖住中國、消耗中國國力等盤算，儼然提上議程。事態發展至戰爭，是最壞情况，美國會否賭上國運，尋求以軍事手段壓服中國，無從研判，惟是中美在科技戰、金融戰、外交戰、文化、輿論等領域纏鬥和對抗，將會接連不斷，所牽動地緣政治格局、國際秩序演變，影響廣泛深遠。

香港歷經反修例風暴，實施《港區國安法》達至由亂而治，完善選舉制度以祈由治及興，對於香港，這是在新範式之下，開展新時代。香港作為中國的特別行政區，實施「一國兩制」，須應對好國際大氣候與香港小氣候各個層面的轉變。

香港小局 國安獨特地位須兼顧

就國際層面，中美角力，美國改變了香港作為「西方屬性」定位，不再視香港完全有別於大陸內地，雖然美國就反修例風暴對香港所實施制裁，未見產生太大衝擊，但是香港作為國際金融中心，金融安全必須念之、慮之，須做好必要準備，擁有足夠能力應對突發事態。

就國家安全，香港之於國家，可以分為兩個層面。一方面，香港不容許出現危及國家安全的事態，須完成《基本法》23條立法，使國家安全舉措有法可依，堵塞香港被利用為對付國家的空間。另一方面，香港在擔負國家安全責任的同時，需要體認並做好應有角色和作用。

香港在國家整體規劃，鞏固國際金融中心角色和職能，最受關注。去年，國家主席習近平主持香港回歸25周年慶典時，發表重要講話，強調中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，其中特別提到要保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫；3個月後，外交部與特區政府簽署《關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排》，此乃顯示香港法律體系成熟，在提供法律服務包括調解方面的優勢獨特。此際，習主席強調香港獨特地位和優勢，除了點出香港在國際調解服務的角色和功能，相信還有更深層意涵，包括強化香港營商、金融、貿易、航運等領域競爭力，使香港在國家發展大局發揮更大作用。

香港在國家整體大局，「獨特地位」十分重要，具有無可取代優勢，雖然美西方國家對華政策，調整了香港的政治屬性，但是中央政府仍然認知香港保持獨特地位和優勢，對維持穩定繁榮和國家整體部署之重要。可以說，保持好香港之「獨特」，以獨特屬性融入國家發展大局，做到香港可安，從而也可保國家一方之安。

多元多樣 香港最緊要「有得揀」

香港之獨特，有許多面向，制度、法律、生活方式等是犖犖大者，就理論而言，可以很深奧，若從「獨特」之根本精神和日常實踐，實際上就是多元、多樣。簡言之，在法律規範容許下，不會定於一尊、不會一言堂，而是「有得揀」，可以暢所欲言。港區國安法是新生事物，香港市民習慣了的多元、多樣生活，需要重新審視調適的同時，須警惕避免導致社會失衡，使香港不再「獨特」了。長期以來，《明報》着重香港的多元、多樣特質，期望保持香港的獨特性、獨特地位，仍然是編輯人員的努力方向。

香港已經走出社會動盪，治理結構轉變，新形勢、新條件之下，期望「東方之珠」光芒重現。從國際大局到香港小局，風雲變幻，充滿挑戰，中美大國角力，香港作為中國一部分，須配合國家大政方針，首要自我做到最好，不給國家添煩添亂。

64年以來，《明報》見證全球、國家、香港發生的大事，明報人善盡責任，提供信息，讓讀者認識事實，並從不同角度了解事態。《明報》恪守不偏不倚方針，秉持獨立、客觀、公正、持平原則，體現了知識分子的自我期許，踐行着講真話，理性敢言、探求真相，為民喉舌的核心價值。這些都是《明報》賴以發展、開拓新程的寶貴資產，我相信《明報》同仁會珍而重之，在全球、國家和香港所處特殊時空，與讀者一起，見證世事、國事、港事的潮起潮落。