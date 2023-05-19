【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」

【明報專訊】韓國女團BLACKPINK成員智秀（Jisoo）新歌《Flower》嘅「開花舞」吸引唔少網民模仿，周二（16日）適逢喺余茵娜同梁思齊等有線電視主播嘅last day，兩人連同另外3個主播郭希琳、陳凱筠、羅添盈，喺公司新聞廠大跳「開花舞」，而余更將片段上載Instagram，話係「超業餘Cover，即日夾舞嘅五朵Flowers，但高踭鞋好吵」。據悉片段惹嚟高層不滿，涉事人紛紛下架，不過已獲唔少網民轉載，有人形容「一舞傾城」。有「香港新聞教父」之稱嘅資深新聞工作者黃應士就喺社交媒體留言，批評係「新聞業界嘅恥辱」。
網民讚「一舞傾城」
黃應士批「新聞業恥辱」
有線新聞及有線財經媒體集團總經理、新聞及資訊總監關慧玲噚日向員工發信，話新聞廠喺新聞部嘅核心，別具象徵意義，提醒同事應好好發揮功能，唔應該視佢為嬉笑玩樂嘅舞台；又話新聞部係整體，同事一言一行代表公司，希望大家協力維繫，謹言慎行。
now同日禁員工廠內離職留影
now新聞台同日都向員工發信息，話新聞從業員嘅專業形象務必守護，即日起禁止員工喺錄影廠內做任何同新聞播報工作無關嘅嘢，連同事離職拍照留念等都一律禁止。
相關字詞﹕有線新聞