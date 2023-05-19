灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美

但高鐵是否那麼方便？從行車時間計，於廣州南坐高鐵最快40分鐘、多數一小時到西九，廣州東則大多數要花一個多小時，但計及要在開車前15至20分鐘到達火車站，還需要考慮入站安檢及行到相應月台的時間，至少要提前半小時到火車站才穩妥。此外，如果要從西九高鐵站轉地鐵去其他地方，步行也要花15分鐘左右，亦即這節行程實際花兩小時左右，且還未算上廣州坐車去火車站，以及於西九轉車去其他地方的車程。

早前筆者有事需到港島，想到坐高鐵要轉來轉去，把心一橫決定坐直通巴，剛好其中一個上車點只距家步行10分鐘，全程只需在深圳灣口岸下車過關，而從廣州天河到達上環信德，只花兩個半鐘，還包有位坐，比起坐高鐵要轉車和走動，確實輕鬆很多。

雖然說得直通車那麼好，但當日入座率並不高，而直通車最大風險就是不穩定，倘遇塞車，時間就不能掌握；其次，千萬要在開車前先上廁所，否則途中「有需要」就要忍住，萬一再遇上塞車……只要不趕時間，也沒有頻繁如廁的需要，目前來看，直通車還是有存在價值的。

文：尚東美