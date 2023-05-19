大灣區GBA專題：復常後首季 粵GDP按年增4% 深圳6.5%最高 廣州最低遜港

整體而言，廣東省首季GDP較去年同期上升4%至3.02萬億元（人民幣，下同），金額繼續居全國第一，增幅亦勝去年全年的1.9%；其中大灣區內地9市合計GDP約2.46萬億元，較去年首季增加6.1%，也較去年全年的4.6%增幅為佳。

從個別城市來看，9市GDP均錄得正增長，大部分首季經濟增幅高於去年全年。其中，有6個城市的GDP增幅相當或超過全省水平。GDP增幅最高的是深圳，以6.5%領跑灣區；中山以5.9%緊隨其後，江門增幅亦有4.2%，佛山、珠海各增4.1%，最低的廣州增幅則為1.8%（圖1）。

「促投資搶訂單」

5市固投增速逾9%

今年初的全省高質量發展大會上，9市領導紛紛就推動經濟表態。「促投資搶訂單」是灣區城市今年刺激經濟的主要手段，從固定資產投資的首季表現來看，5個城市的固投增速超過9%，最高是深圳（15%），其次是東莞（13.1%）、惠州（11.6%）、江門（10.2%）、廣州（9.5%）。

工業生產則一定程度上出現兩極化。受市場需求不足等因素影響，廣州首季汽車製造業增加值按年下降12%；電子產品製造業按年下降8.9%，使全市工業增長受壓，令首季「規模以上工業增加值」（反映企業產值的數據）按年減少5.8%，在9市中表現較差。不過單計3月，其規模以上工業增加值則年增4.5%，可見情况正逐漸改善。另一城市東莞雖然同類數據首季跌5.1%（圖2），但跌幅也在收窄。

新能源車向好 深穗產量大增

值得留意的是，大灣區的新能源汽車相關產業今年發展良好，以廣州為例，首季新能源汽車產量年增88.9%，充電樁產量年增1.9倍；深圳的新能源汽車和充電樁產量也分別大增約1.3倍和89.2%。

消費方面，9市均見增長，深圳和廣州在大派消費券推動下，首季社會消費品零售總額分別年增11.8%和5.5%，當中深圳首季的餐飲收入增長26.5%，比今年首兩個月加快12.1個百分點。有分析認為，2月通關初期港人紛紛北上廣深消費，對兩市零售表現有一定推動作用。

PMI再收縮 專家：受累出口

雖然大灣區首季經濟表現不俗，但內地製造業採購經理人指數（PMI）錄得連續3個月處於50以上的增長區間後，4月錄得49.2，重返50以下的收縮水平，細項如新訂單、出口、進口均下滑到50以下。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，數據顯示疲弱的海外出口市場或已開始影響內地，與出口相關的工廠受影響，將拖累製造業薪酬水平和就業率。

明報記者