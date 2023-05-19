明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA專題：復常後首季 粵GDP按年增4% 深圳6.5%最高 廣州最低遜港

【明報專訊】廣東省早前公布今年首季經濟表現，在內地防疫措施放寬，出行復常，加上2月與香港全面通關等利好下，廣東首季GDP較去年同期增加4%，灣區內地9市亦一吐去年頹氣，首季經濟反彈，特別是年初各市爭相「抓項目促投資搶訂單」，深圳等5個城市的固定資產投資增幅達9%以上。

整體而言，廣東省首季GDP較去年同期上升4%至3.02萬億元（人民幣，下同），金額繼續居全國第一，增幅亦勝去年全年的1.9%；其中大灣區內地9市合計GDP約2.46萬億元，較去年首季增加6.1%，也較去年全年的4.6%增幅為佳。

從個別城市來看，9市GDP均錄得正增長，大部分首季經濟增幅高於去年全年。其中，有6個城市的GDP增幅相當或超過全省水平。GDP增幅最高的是深圳，以6.5%領跑灣區；中山以5.9%緊隨其後，江門增幅亦有4.2%，佛山、珠海各增4.1%，最低的廣州增幅則為1.8%（圖1）。

「促投資搶訂單」

5市固投增速逾9%

今年初的全省高質量發展大會上，9市領導紛紛就推動經濟表態。「促投資搶訂單」是灣區城市今年刺激經濟的主要手段，從固定資產投資的首季表現來看，5個城市的固投增速超過9%，最高是深圳（15%），其次是東莞（13.1%）、惠州（11.6%）、江門（10.2%）、廣州（9.5%）。

工業生產則一定程度上出現兩極化。受市場需求不足等因素影響，廣州首季汽車製造業增加值按年下降12%；電子產品製造業按年下降8.9%，使全市工業增長受壓，令首季「規模以上工業增加值」（反映企業產值的數據）按年減少5.8%，在9市中表現較差。不過單計3月，其規模以上工業增加值則年增4.5%，可見情况正逐漸改善。另一城市東莞雖然同類數據首季跌5.1%（圖2），但跌幅也在收窄。

新能源車向好 深穗產量大增

值得留意的是，大灣區的新能源汽車相關產業今年發展良好，以廣州為例，首季新能源汽車產量年增88.9%，充電樁產量年增1.9倍；深圳的新能源汽車和充電樁產量也分別大增約1.3倍和89.2%。

消費方面，9市均見增長，深圳和廣州在大派消費券推動下，首季社會消費品零售總額分別年增11.8%和5.5%，當中深圳首季的餐飲收入增長26.5%，比今年首兩個月加快12.1個百分點。有分析認為，2月通關初期港人紛紛北上廣深消費，對兩市零售表現有一定推動作用。

PMI再收縮 專家：受累出口

雖然大灣區首季經濟表現不俗，但內地製造業採購經理人指數（PMI）錄得連續3個月處於50以上的增長區間後，4月錄得49.2，重返50以下的收縮水平，細項如新訂單、出口、進口均下滑到50以下。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，數據顯示疲弱的海外出口市場或已開始影響內地，與出口相關的工廠受影響，將拖累製造業薪酬水平和就業率。

明報記者

上 / 下一篇新聞

六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法
六四維園26社團合辦市集 5元入場 被問憂「騎劫」、限衣著否 稱訂守則確保合法
港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續
港協「書面申斥」冰協 不削資源不停會籍 稱重於書面警告 須按要求跟進後續
「翻案修例」不設追溯 未裁決案件適用
「翻案修例」不設追溯 未裁決案件適用
地契擬自動續50年 目標明年初通過 到期前3年刊憲 不屬「負面清單」即續契
地契擬自動續50年 目標明年初通過 到期前3年刊憲 不屬「負面清單」即續契
特首交流會 議員倡北都推「土地債券」收地 學者指利息高操作複雜 李家超：債券公私合作等均值考慮
特首交流會 議員倡北都推「土地債券」收地 學者指利息高操作複雜 李家超：債券公私合作等均值考慮
劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政
劉智鵬倡增非本地本科學額 灣區每年5000個 李家超：需考慮財政
流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000
流感陽性比率回落 急症日均求診人數 連續兩周逾6000
陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過
陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過
涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞
涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞
拍照漢墮水塘 露宿一夜獲救
拍照漢墮水塘 露宿一夜獲救
李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」
李：圖書館屬政府薦書  不能意識不良 議員質疑前線「寧殺錯莫放過」
金行遭搶鏈 職員偕途人擒賊
金行遭搶鏈 職員偕途人擒賊
失業率3%十二連跌 孫玉菡料進一步改善
失業率3%十二連跌 孫玉菡料進一步改善
社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪
社媒誘兩12歲童賣初夜 青年認3罪
盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月
盜用求助長者資料借貸 民政助理文書囚15月
收款訛稱「登樓提貨」失蹤 警劏房拘騙徒
收款訛稱「登樓提貨」失蹤 警劏房拘騙徒
易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌
易通行「車太貼礙偵測」 56%投訴涉人手錯輸車牌
首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬
首季「釣魚」網騙七成冒電訊商 會計中招被簽帳70萬
尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元
尿片套票未兌現 拘Baby-clan經理及董事 海關、消委會各收200投訴 涉逾20萬元
「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元
「苦主」群組近4000人 有稱147張未用涉萬元
Amina涉擲物毁車 鄰居外傭：聞巨響及被告尖叫
Amina涉擲物毁車 鄰居外傭：聞巨響及被告尖叫
警搗賭網洗錢黨拘17人
警搗賭網洗錢黨拘17人
灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美
灣區手記：直通巴價值 ／文：尚東美
【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」
【Emily】有線五花新聞廠跳舞惹怒高層 「新聞部核心唔係嬉笑舞台」
【Emily】跳出框框科藝結合 科學館辦材料展
【Emily】跳出框框科藝結合 科學館辦材料展
【Emily】中電鐘樓文化館開幕 舊鐘芯品味倒流時光
【Emily】中電鐘樓文化館開幕 舊鐘芯品味倒流時光
【Emily】三度連任律師會長？ 陳澤銘笑而不語
【Emily】三度連任律師會長？ 陳澤銘笑而不語
【Emily】施俊輝陪北上 港深姊妹校疫後首交流
【Emily】施俊輝陪北上 港深姊妹校疫後首交流
【Emily】陳祖恒中山裝開會 李家超大讚「帥哥」
【Emily】陳祖恒中山裝開會 李家超大讚「帥哥」
【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報報慶】主席獻辭：世局港情變幻 《明報》緊守崗位 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報報慶】新坐標兩論壇 給年輕人一個夢 《明報》同政商文藝界齊繪文化願景
【明報報慶】新坐標兩論壇 給年輕人一個夢 《明報》同政商文藝界齊繪文化願景
【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行
【明報報慶】報館上下 心中一團火 記錄歷史 為意義前行
【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始
【明報報慶】說灣區故事 由3部notebook開始