涉非禮孕婦表證成立 督察稱事主曾主動胸撞

被告李卓賢（34歲）現已停職，涉案日期為2021年11月23日。

拘捕警：被告有酒氣 自稱腳軟透露是警員

警員繆浩川（音譯）昨日供稱，案發當晚約11時20分與同袍到場，看到事主X，X的丈夫Y正捉着李；他向李快速搜身後與之入店內調查，但李步履不穩，突跌在地上，並告訴他早前喝了兩杯威士忌。繆遂扶起李，李稱腳軟不能站立，故他先把李帶到牆邊；李再稱身體不適，並透露自己是警務人員，駐守警察總部刑事支援部。繆稱，其間嗅到李身上有些微酒氣，被告亦說感覺惡心，隨後吐出小量泡沫，要求送院。繆在盤問下同意李或在休息時睡着，惟不記得他曾說「畀人搞咗場『大龍鳳』」。

裁判官裁定本案表證成立後，被告自辯，稱自小便喜歡收集涉案貨品，更是某相關facebook群組的版主，X也是群組活躍成員，人稱「女神」，有數十人揚言要追求她。他又說，因工作需要，2018年起與該商店聯絡，翌年正式認識X，X於2020年初主動告知聯絡方式，二人會在WhatsApp聯絡。

被告續指，X銷售手段較「特別」，曾在遞貨時主動以胸部撞他手臂，他當時立即縮開，同日稍後告訴對方「唔好咁」，因不想惹來閒言閒語，X稱「收到」，但後來說「好想有個親哥哥」，便由「李生」改口叫他「阿哥」。被告提到，X多次與他討論私生活，例如在所有客人中只將懷孕一事告訴他，又透露遭其他客人非禮，但因為該客人「好聽話」而無追究。被告又說，X亦向他提及懷孕後有「谷奶」問題，向他詢問其妻當時如何解決。

督察稱事主「黃」養犬叫popo 未告知職業

被告又稱，他只說過自己是公務員，從無將職業告知X，因X的facebook個人頭像和封面照分別曾轉成全黑和獅子山人鏈，「正常香港人都知咩意思啦」。他提到，X有日在休息室談及自己政治立場，其丈夫也是「深黃」，X有一隻寵物犬叫「popo」。被告說，案發時的2021年，他因家庭和工作問題壓力倍增，由每周喝一次酒變成每天都喝酒。審訊今續。

【案件編號：KCCC 218/22】